«Me lo merito come qualsiasi colombiano, perché non sono stata una donna ricca»: Francia Márquez ha fatto riferimento ai pagamenti del reddito solidale

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

La candidata alla vicepresidenza del Patto storico, Francia Márquez, ha ammesso di aver ricevuto pagamenti dal programma Solidarity Entry, e ha anche affermato di meritarlo come qualsiasi colombiano delle sue condizioni.

Inoltre, la Francia ha indicato che ci sono voluti dieci anni per finire il suo studio: «Per studiare all'università ho sopportato la fame, mi sono preso un po 'di tempo perché ho dovuto pagare un semestre e fermarne un altro per risparmiare e raccogliere. Mi ci sono voluti dieci anni per finire».

Secondo Márquez, nel 2019 ha ricevuto il sussidio del programma quando era disoccupata e i motivi della consegna l'anno successivo perché non ne aveva fatto domanda.

Allo stesso modo, la Francia ha detto: «Una volta che ho visto che avevo $400.000 nel mio conto, ho pensato di essere stato pagato per parte del lavoro che avevo svolto, quando in seguito ho ricevuto un messaggio dalla Banca Agraria che diceva che avevano fatto uno stanziamento di $160.000 e non l'ho chiesto. Nel 2019 non avevo uno stipendio, sono tornata a casa e come molti colombiani ero disoccupata», ha detto.

Da parte sua, attraverso una dichiarazione, Social Prosperidad, ha chiarito che «la casa della signora Márquez ha finora ricevuto 25 pagamenti corrispondenti alle bozze del programma: 23 mensili di $160.000, fino a dicembre 2021; e uno bimestrale, quest'anno, di $380.000. Ciò equivale a $4.060.000, che sono stati depositati sul conto registrato per questo».

Francia Márquez ha caricato un video sui suoi social network che mostra il suo impegno in Colombia a non espropriare proprietà dai cittadini in caso di un eventuale arrivo a Casa de Nariño.

Martedì Gustavo Petro e la sua formula vicepresidenziale, Márquez, hanno deciso di mostrare al Paese le loro intenzioni e mettere fine a quella che è stata una delle loro più grandi critiche da parte dei loro avversari politici, il presunto esproprio che Petro come leader di sinistra avrebbe fatto ai colombiani.

Detto questo, il duo ha deciso di impegnarsi scritto e autenticato per dare un po' di tranquillità ai cittadini che pensano che tale possibilità esista nel caso in cui Petro diventi presidente.

Nel video si può ascoltare il documento alla Francia letto in cui dopo aver detto il suo nome completo continua: «Mi impegno sotto la gravità del giuramento, sotto la legge e sotto profondo rispetto per la costituzione e la legge, come vice presidente di tutti i colombiani, non esproprierò la ricchezza e la proprietà dei loro proprietari, non esproprierò, no esproprierò niente e nessuno».

«Prima del notaio 17, abbiamo firmato un documento, in cui ci impegniamo in Colombia che NON ESPROPRIEREMO NESSUNO», la politica inserita nel post di Twitter.

