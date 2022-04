Hanno riferito che Joaquín Velázquez, ex assistente tecnico di Cruz Azul, è stato rilasciato

Joaquín Velázquez Elvira, ex assistente tecnico di Cruz Azul, è stato rilasciato lunedì sera, dopo cinque giorni rinchiuso nel carcere Central Altiplano per un'indagine a suo carico iniziata nel 2018.

L'ex calciatore di squadre come Puebla e Cruz Azul è stato accusato di presunta criminalità organizzata e riciclaggio di denaro per oltre 6 miliardi di pesos. Tuttavia, le autorità non avevano prove sufficienti per collegarlo al processo, ed è stato quindi rilasciato.

Secondo il giornalista David Medrano, la difesa di Veracruz aveva presentato più di 50 prove per dimostrare che Velázquez Elvira è stato vittima di un furto di identità 8 anni fa, quindi la persona indicata non sarebbe lui.

Un giudice federale ha rifiutato di collegare Joaquín Velázquez al processo perché l'ufficio del procuratore generale (FGR) non ha fornito prove sufficienti per presumere la responsabilità dell'ex assistente tecnico in questi crimini, così l'imputato ha lasciato la prigione di massima sicurezza.

Finora nessuna autorità ha confermato queste informazioni, i dettagli sono stati forniti solo da diversi rapporti di giornalisti e media locali e specializzati nella fonte.

Joaquín Velázquez viajaba al Estadio Azteca cuando fue detenido el pasado 12 de abril (Fotos de twitter: @viioletitta)

Va ricordato che la cattura di oggi innocente è avvenuta nel pomeriggio dello scorso martedì 12 aprile, mentre si stava recando all'Azteca Stadio per la partita di Cruz Azul contro Pumas per le semifinali della Concacaf Champions League.

Secondo il comunicato diffuso dal club, Joaquín Velázquez Elvira è stato arrestato dalle autorità di Città del Messico, intorno alle 19:00, mentre viaggiava con la sua auto sulla Periferico Sur Avenue.

Questa cattura ha avuto origine da un processo giudiziario contro di lui, avviato nel 2018, di cui Cruz Azul ha assicurato, «sia il consiglio di amministrazione, sia quelli di noi che dirigono i consigli amministrativi e di vigilanza della Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., erano all'oscuro».

A causa di queste accuse da parte delle autorità, si è deciso di separare Velázquez Elvira dalle sue funzioni di assistente tecnico. Inoltre, hanno indicato che sarà a disposizione delle autorità competenti per lo svolgimento delle indagini necessarie.

«In ogni momento, Cruz Azul ripone la sua fiducia nelle istituzioni del nostro Paese, mentre invita tutti i tifosi della squadra e i media nel suo complesso, a mantenere la presunzione di innocenza e rispettare pienamente i termini e le scadenze del processo giudiziario», afferma il comunicato ufficiale.

Il giorno dopo il suo arresto, è stato ricoverato nel carcere di massima sicurezza dell'Altiplano, situato nel comune messicano di Almoloya de Juárez. L'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica lo ha sottolineato per la presunta commissione di crimini organizzati e operazioni con risorse di origine illecita.

Originario dello stato di Veracruz, Joaquín è stato un giocatore professionista nella Prima Divisione Messicana e in seguito, quando si è ritirato, ha si è avventurato nella direzione tecnica di squadre messicane come Puebla, Correcaminos FC, Toluca e Cruz Azul.

Sebbene si fosse allontanato dai campi, iniziò una nuova tappa molto vicino a loro mentre si avventurava nella preparazione delle squadre. Nel 2016 è arrivato al club Coras de Tepic, dalla Seconda Divisione della Liga MX, dove ha avuto la possibilità di diventare assistente tecnico.

In seguito si è avvicinato al club Toluca della Prima Divisione ed è diventato assistente per la Clausura 2019. Al torneo successivo emigrò a Puebla, un club per cui conservava affetto. Quello stesso anno ha coinciso con il mandato del peruviano Reynoso, così è diventato un elemento del suo staff tecnico; è così che è arrivato a Cruz Azul nel 2021 e ha fatto parte del nono campionato celeste.

