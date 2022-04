L'opposizione ha celebrato la battuta d'arresto alla riforma AMLO con l'inno nazionale a squarciagola: «Sconfitta per il populismo»

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

I partiti di opposizione, PAN, PRI PRD e persino Movimiento Ciudadano si sono riuniti per rimuovere la maggioranza qualificata di Morena durante il voto sulla riforma elettrica. Raccogliendo 223 voti contrari, rispetto ai 275 favorevoli, l'iniziativa di Andrés Manuel López Obrador, presidente del Messico, è stata respinta.

Le prime reazioni dei deputati sono state all'interno del Congresso dell'Unione stessa, dove hanno celebrato al ritmo di un pool coordinato con la loro voce: «Messico, Messico, Messico». Poi, tutti insieme, hanno cantato l'inno nazionale e alcuni, con il pugno in alto, si sono conclusi con un «Viva México».

«L'inno nazionale per celebrare la sconfitta del populismo», ha postato Gabriel Quadri, ad esempio, sui suoi social network insieme al video del momento.

Il voto dell'opposizione ha spazzato punti rossi sullo schermo della Camera dei Deputati, cioè contro. Inoltre, si sono uniti Gamino García Rocío Alexis e Pintos Caballero Andrés del Partito Ecologista Verde del Messico (PVEM).

E come promesso sui suoi social network, Carlos Miguel Aysa Damas del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) ha votato a favore della Riforma Elettrica, contrariamente a tutto il suo banco, guidato dal presidente nazionale del partito, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

Ma i festeggiamenti sono continuati attraverso i social network, dove non solo hanno pubblicato i momenti dopo aver conosciuto il risultato, ma hanno anche ottenuto varie vittorie sia personali che di gruppo.

«Siamo riusciti a fermare l'aberrante controriforma elettrica di López (...) È un momento storico, una sconfitta storica per il populismo, per il presidente, e una svolta nel suo malgoverno», ha pubblicato il panista Gabriel Quadri.

Mariana Gómez del Campo, dello stesso blocco di opposizione, ha pubblicato una fotografia dalla Camera dove può essere visto portare la bandiera messicana con il pugno alzato e ha assicurato che la legge Bartlett è morta.

«Questa foto dice tutto e la cosa più importante è che l'OPPOSIZIONE unita non sarà mai sconfitta. Per continuare a lottare per il Messico. Per la prima volta stiamo fermando una dannosa riforma costituzionale inviata dal Presidente della Repubblica...», ha scritto sul suo Twitter ufficiale.

Victor Pérez Díaz si è unito ai festeggiamenti, che ha pubblicato un nuovo video attraverso i suoi social network. In esso, puoi vedere che i deputati della panchina PAN si sono riuniti per eseguire con grande gioia l'inno del loro partito, mentre si abbracciavano, si salutavano e si sorridevano.

Alejandro Moreno, vice e presidente nazionale del PRI, ha fatto lo stesso attraverso i suoi social network, dove si è congratulato con tutti i membri della sua panchina per il risultato proposto e raggiunto durante la votazione sugli articoli senza riserve.

«Riconosco la lealtà e il coraggio dei deputati dell'opposizione, specialmente dei PRI 70, per aver mantenuto la parola data con onore. Questa sera sarà segnata nella storia, avanzando sempre dalla parte della cittadinanza. Il Messico viene prima di tutto!» , ha scritto.

E anche i deputati del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) si sono uniti a una pubblicazione di gruppo attraverso le reti ufficiali dei Perredisti al Congresso:

«#México ha vinto, l'energia pulita ha vinto, i giovani hanno vinto, la tua famiglia ha vinto, le tue cause hanno vinto, hai vinto. Grazie a te oggi siamo diventati una patria, abbiamo scartato #LeyBartlett, le cause di #PRD sono le cause delle persone», hanno scritto sul loro account Twitter.

