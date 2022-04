Le forze di autodifesa dei Gaitanisti annunciano il piano delle armi a Barrancabermeja

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Il 18 aprile, il leader sociale Óscar Sampayo ha denunciato sul suo account Twitter una nuova minaccia da parte dei paramilitari contro diversi cittadini di Barrancabermeja, Santander. Il politologo ha mostrato l'opuscolo che sta già circolando per le strade della zona e annunciando un piano per diffondere il terrore.

Secondo l'opuscolo minaccioso, le forze di autodifesa gaitaniste della Colombia annunciano un piano di pistola contro spacciatori di droga, «ladri venezuelani» e persone che sarebbero collaboratori di altre bande criminali.

Il testo contiene un lungo elenco di persone che il gruppo paramilitare e terrorista minaccia di morire e le accusa di essere colpevoli di atti di violenza a Barrancabermeja.

Amenazas Barrancabermeja

Ma non solo minacciano altri criminali, ma l'AGC ha dichiarato guerra alla polizia, ai servitori del Sijin e al CTI. A causa della gravità delle accuse, la polizia di Magdalena Medio ha iniziato la ricerca delle persone che hanno diffuso la dichiarazione, secondo RCN Radio.

Nell'opuscolo, i paramilitari danno 48 ore a coloro che sono stati minacciati di lasciare Barrancabermeja, in quanto considerati un obiettivo militare.

In una dichiarazione, il CRY-GEAM e il comitato di partecipazione e consultazione socio-ambientale del Magdalena Medio hanno respinto e condannato gli atti di violenza che si sono verificati a Barrancabermeja.

Le organizzazioni firmatarie affermano che c'è preoccupazione per l'aumento degli omicidi nei diversi comuni del Magdalena Medio.

Hanno anche condannato le accuse mosse contro i membri della polizia e del SIJIN, è importante che l'istituzione risponda a queste accuse».

«Chiediamo alle autorità e alle istituzioni dello Stato colombiano di assumersi il loro impegno e la loro responsabilità per proteggere la vita e i diritti umani. Non vogliamo più guerre in Magdalena Medio e Barrancabermeja, niente più omicidi, rapimenti, sfollamenti ed esuli», hanno detto le organizzazioni sociali.

