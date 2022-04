«Bios. Mercedes Sosa»: questo speciale su una delle voci più iconiche dell'America Latina è ora disponibile su Star+

Lo speciale passa in rassegna il lavoro e l'impegno sociale del grande cantautore argentino. (Star Plus)

Il 15 aprile è arrivato un nuovo episodio di Bios in esclusiva su Star+. Vite che hanno segnato la tua, dedicate a Mercedes Sosa. Se non lo sapessi, Bios è un affascinante viaggio attraverso la vita e l'opera degli idoli latinoamericani, attraverso gli occhi curiosi di giovani cronisti, con accesso a materiale esclusivo.

Bios. Vite che hanno segnato la tua, presenta questo capitolo dedicato alla donna che ha rappresentato con la sua musica gli ideali della libertà latinoamericana, con aneddoti sulla sua famiglia, i suoi colleghi e gli amici più cari. Un viaggio rivelatore verso l'intimità e la riscoperta del cantante argentino in tempi di dittatura, esilio e censura.

Mercedes Sosa è una delle cantanti più importanti del folklore argentino . Fin dall'inizio mi è stato chiaro che la sua musica era per la gente. Ha fatto parte del movimento chiamato Nuevo Cancionero, un incontro musicale e letterario che è stato fondamentale nella storia della musica negli anni '60 e '70 in Argentina.

Questo capitolo di Bios ricostruisce la storia di La negra, La mama grande e La voz de la tierra mecha ; come hanno raccontato affettuosamente Haydée Mercedes Sosa o semplicemente Mercedes Sosa. La puntata di due ore propone un viaggio rivelatore verso l'intimità e la riscoperta della cantautrice, attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuta e accompagnata, sia nei suoi momenti di maggior riconoscimento, sia in quelli più cupi e dolorosi; per rendere tangibile la sua visione del mondo, il suo musical eredità e i suoi pensieri sulla politica, l'amore, la musica e la vita.

Il regista di questa storia è il cantautore argentino Abel Pintos. La sua carriera è iniziata fin dall'infanzia, ispirata dalla musica di Mercedes tra gli altri cantanti, ma è stata una sua cassetta, che lo ha abbagliato all'età di cinque anni.

La serie di documentari prodotta da National Geographic Original Productions, ricostruisce la storia delle personalità più importanti della cultura popolare latinoamericana. Questo capitolo si unisce al Bios di Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta, Alex Lora, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Café Tacvba e Aterciopelados.

