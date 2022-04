Alberto Gamero si è difeso dopo la sconfitta di Millonarios contro Pereira: «I tifosi devono sentirsi soddisfatti»

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Millonarios ha accumulato la sua quarta sconfitta nella BetPlay League 2022-I questa domenica dopo essere caduto contro il Deportivo Pereira allo stadio Hernán Ramírez Villegas per il 15° appuntamento. Un punteggio solitario di Santiago Montoya, ex calciatore della squadra «Albiazul», ha deciso un nuovo trionfo per «Grande Matecaña».

Nonostante il fatto che gli «Ambasciatori» rimangano al terzo posto (32 punti) e siano già qualificati per le semifinali, i fan hanno espresso il loro fastidio per il risultato attraverso i social network. Uno dei punti su cui hanno posto la massima enfasi è stata la prestazione della squadra negli ultimi impegni, considerando che Millonarios ha aggiunto la sua terza sconfitta consecutiva come visitatore.

In una conferenza stampa, l'allenatore Alberto Gamero, contrariamente alle critiche, si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante la partita: «Ringrazio la gente di tutta la Colombia per i tifosi che hanno Millonarios, ma non sono d'accordo che abbiamo una serie di brutte partite. Abbiamo perso una partita contro l'America e oggi. Siamo il secondo miglior visitatore del calcio colombiano».

Inoltre, sulle piattaforme digitali ci sono state anche osservazioni costanti per le rotazioni della squadra, sostenendo che l'allenatore non ha dato i suoi frutti in passato. «L'idea è di concedere qualche minuto, ma chi viene a giocare non si fermerà. Giovedì e domenica avremo due partite importanti e cercheremo di ottenere il maggior numero di giocatori che hanno giocato per giocare», ha risposto lo stratega samario.

«Nel calcio non si tratta solo di vincere e vincere. Nonostante il fatto che la squadra abbia perso, oggi i tifosi devono sentirsi soddisfatti di ciò che Millionarios ha proposto qui, perché l'iniziativa è stata tutta a noi. Questo contesto deve essere esaminato. Sono felice di vedere sempre persone sulla tribuna di Millionaires, felice di vedere che le persone ci accompagnano. Questo gruppo sta facendo cose buone e sta cercando di giocare testa a testa negli stadi dove vanno», ha aggiunto.

Infine, per quanto riguarda la principale lacuna di Millonarios, Gamero ha menzionato la mancanza di efficacia al momento della definizione: «L'errore non è stato quello di materializzarsi perché siamo venuti a cercare il partito, a fare alta pressione, ad attaccare Pereira e ce l'abbiamo fatta, ma non ci siamo materializzati. Le partite si vincono con i gol, noi cerchiamo e non li otteniamo. Non è che la palla non volesse entrare, non l'abbiamo messa noi, è diverso».

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

Il risultato ha avuto una componente speciale, e cioè che Montoya, l'autore del gol della vittoria, non ha avuto un buon passo per Millonarios. Il volantino colombiano si è esibito nell'ensemble «Embajador» tra il 2018 e il 2020, essendo un tempo un trasferimento record per l'istituzione. Tuttavia, gli infortuni costanti gli hanno impedito di avere una maggiore continuità e hanno finito per venire fuori con alcune critiche da parte dei tifosi.

All'80° minuto, quando sembrava che il gol di Millonarios non fosse in pericolo, Montoya ha ricevuto una palla sul bordo della grande area, minacciata come se stesse per finire e poi, modellando con la gamba sinistra, ha definito con potenza la mano sinistra del portiere Álvaro Montero. Il calcio ha scosso la rete del gol e il centrocampista antioquian è stato in grado di ottenere il suo primo punteggio con «Grande Matecaña».

Millonarios affronterà Jaguares de Córdoba giovedì prossimo, allo stadio El Campín, per l'andata degli ottavi di finale della Coppa Colombia. Nel frattempo, il Deportivo Pereira visiterà Deportes Tolima allo stadio Manuel Murillo Toro, anche per gli ottavi di finale in coppa (mercoledì).

