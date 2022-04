«Ho ordinato al numero 19 della selezione di seguire le orme di Freddy Rincón»: Teófilo Gutiérrez

L'allenatore del Deportivo Cali non ha potuto nascondere la sua nostalgia e la sua felicità per aver ricordato l'idolo della squadra Colombia/ (Win Sports)

Per l'attaccante campione del Deportivo Cali, Teófilo Gutierrez, ciò che l'ex giocatore Freddy Rincón ha fatto nella storia del calcio professionistico è inestimabile.

«Ha lasciato la sua anima in campo e ha lasciato la Colombia nei suoi momenti migliori con un buon calcio», sono i ricordi che il 36enne giocatore Barranquilla ha del Colosso di Buenaventura, morto alla Clinica Imbanaco di Cali la notte di mercoledì 13 aprile a Pasqua nel 2022.

L'attuale giocatore della scatola di zucchero ha parlato con il canale Win Sports della deplorevole notizia che lo sport nazionale sta attraversando e ha dato le sue opinioni su cosa significasse per lui vederlo giocare e che sarebbe servito come riferimento e modello nei suoi primi giorni da professionista. Queste sono state le sue parole:

Nell'omaggio che pagheranno questo fine settimana a Rincón Valencia allo Stadio Olimpico Pascual Guerrero nel classico di Cali tra America e Deportivo Cali, Teófilo e Adrián Ramos indosseranno i numeri usati da Freddy in passato e onoreranno la sua memoria in considerazione del fatto che il paese è in lutto sportivo e storico dopo la sua partenza.

Oltre a questo evento commemorativo, Teo ha spiegato il motivo per cui hai indossato il numero 19 nella maggior parte delle squadre in cui gioca e ha spiegato in dettaglio la spiegazione nominando Rincón Valencia:

Quattro giorni dopo la morte ufficiale, i tributi nazionali e internazionali per Rincón, che nel pomeriggio di questo sabato, 16 aprile, è stato sepolto nel cimitero metropolitano del sud a Cali, non si fermano. Con l'ultimo addio, i loro cari hanno visto come la bara è stata sepolta nelle terre di Vallecaucana avvolta da una bandiera colombiana, una bandiera dell'America di Cali e un nastro con il nome dell'attaccante.

Nella partita in data 16 della BetPlay I 2022 League tra Independiente Santa Fe e Alianza Petrolera, la squadra cardinale ha reso omaggio al giocatore che ha indossato la maglia cardinale come prima squadra nella prima divisione.

Allo stadio Nemesio Camacho El Campín di Bogotà, i giocatori di Santa Fe sono scesi in campo con uno striscione con la frase «Freddy, ti porteremo per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace», mentre allo stesso tempo cantavano l'inno di Bogotà. Entrambe le squadre si sono incontrate al centro del campo per il minuto di silenzio in memoria del Colosso.

