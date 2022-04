Una nave che trasportava 750 tonnellate di gasolio è affondata al largo delle coste della Tunisia

Una petroliera, che trasportava 750 tonnellate di gasolio e si dirigeva dall'Egitto a Malta, è naufragata sabato nel Golfo di Gabes, sulla costa sud-orientale della Tunisia, provocando una grande mobilitazione per evitare una marea nera. «La nave è affondata questa mattina nelle acque territoriali tunisine. Al momento, non c'è scampo», ha detto all'AFP un portavoce del tribunale di Gabes.

Secondo il portavoce, Mohamed Karray, «una commissione per la riduzione dei disastri si riunirà nelle prossime ore per decidere quali azioni intraprendere».

Il ministro dell'Ambiente Leila Chikhaoui si è recato a Gabes «per valutare la situazione... e prendere le necessarie decisioni preventive in coordinamento con le autorità regionali», ha detto il ministero.

Le autorità avevano attivato «il piano nazionale di emergenza per la prevenzione dell'inquinamento marino con l'obiettivo di controllare la situazione e prevenire la diffusione di inquinanti».

La petroliera 'Xelo' (registrazione OMI 7618272), lunga 58 metri e larga 9 metri - secondo il sito Vesseltracker - e che batte bandiera della Guinea Equatoriale, si stava dirigendo verso l'isola di Malta dal porto di Damieta in Egitto, secondo il ministero.

Per proteggersi dalle intemperie, la nave aveva chiesto di entrare nelle acque territoriali tunisine venerdì sera.

Quando era a circa 7 km dalla costa del Golfo di Gabes, la petroliera iniziò ad affondare, secondo il ministero. L'acqua è fuoriuscita nella sala macchine, salendo a quasi due metri di altezza.

Le autorità tunisine hanno quindi evacuato l'equipaggio di sette persone che era a bordo della nave in pericolo, ha aggiunto il ministero.

Secondo il portavoce della corte, i membri dell'equipaggio, composto da un capitano georgiano, quattro turchi e due azeri, sono stati «brevemente ricoverati in ospedale per una visita medica e poi sistemati in un albergo».

I ministeri della Difesa, dell'Interno, dei Trasporti e delle Dogane stanno lavorando per prevenire «una catastrofe ambientale marina nella regione e limitarne le ripercussioni», ha affermato il Ministero dell'Ambiente.

Quando la nave non era ancora affondata, il ministero aveva descritto la situazione come «allarmante» ma «controllata».

Il Golfo di Gabes era tradizionalmente una zona di pesca, ma gli attivisti affermano che ha subito la contaminazione dalle industrie di trasformazione dei fosfati situate vicino alla città di Gabes.

L'ultimo incidente marittimo che ha coinvolto il paese è stato nell'ottobre 2018, quando il mercantile tunisino Ulysse si è scontrato con la Virginia, con sede a Cipro e ancorata a circa 30 km dall'estremo nord della Corsica, causando lo scarico di centinaia di tonnellate di carburante nel Mediterraneo.

Ci sono voluti diversi giorni di manovre marittime per districare le navi e pompare circa 520 metri cubi (18.365 piedi cubi) di carburante per propulsione che era sfuggito dai serbatoi.





