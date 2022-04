Nazarene dog: il video di TikTok diventato virale questa Pasqua

Cane nazareno

La passione della Settimana Santa non conosce limiti. Anche su TikTok gli utenti hanno mostrato il loro entusiasmo per gli appuntamenti con video di cagnolini vestiti da nazareni. Sebbene l'idea sembri molto semplice, le pubblicazioni di questo tipo sono diventate rapidamente popolari, aggiungendo milioni di visualizzazioni.

Diversi utenti di TikTok hanno mascherato i loro animali domestici da nazareni, usando hashtag di #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal, tra gli altri.

In questa occasione, i cani chihuahua erano i preferiti dalle persone. In soli tre giorni, il cane dell'utente titandealcala ha guadagnato 2,6 milioni di visualizzazioni. Un altro dei cani nazareni che è diventato famoso è stato quello degli hechapedacitos, che ha raccolto 18,4 riproduzioni nei giorni scorsi.

Il chichuahua del tiktoker titandealcala ha aggiunto la canzone Marcha Real del gruppo Marchas Los Costaleros e inoltre, per aggiungere più attrazione al video, ha fatto sedere il cucciolo in un aspirapolvere intelligente accanto a una candela a batteria. La combinazione di tutti questi elementi ha contribuito a rendere virale il video in questa data.

I nazareni sono membri di una confraternita che fa penitenza durante la Settimana Santa. Il loro abbigliamento è caratterizzato da cappellini in visiera. Il suo nome deriva dal popolo della Galilea, dove Gesù trascorse la maggior parte della sua vita.

Sebbene Gesù fosse nato a Betlemme, in Giudea, trascorse un breve periodo in Egitto, e in seguito si stabilì con suo padre, Giuseppe e sua madre, Maria, nella città di Nazaret, dove visse e lavorò come falegname fino a quando iniziò a predicare all'età di 30 anni.

È il cosiddetto «filtro dinamico» delle foto, simile alla nota applicazione MyHeritage. La somiglianza è l'aggiunta di qualità realistiche alle foto fisse. Quando viene applicato il filtro, i volti vengono animati, come se l'immagine fosse un video clip.

Essendo un metodo semplice, il filtro può essere utilizzato per dare vita a qualsiasi immagine intorno a noi, che si tratti di poster, copertina, disegno, stampa, come se fosse un video. È una tendenza nell'applicazione con l'hashtag #dynamicphoto. Ecco alcuni video per vedere cosa c'è di nuovo sul filtro.

Per trovarlo, puoi seguire i seguenti passaggi:

- Apri l'applicazione

- Vai alla sezione Scopri

- Cerca «Dynamic Photo Filter».

- Quindi il filtro fotografico dinamico può essere trovato e applicato a un'immagine toccando il filtro nella scheda Effetti.

- In alternativa, se la fotocamera TikTok è aperta, l'utente può semplicemente toccare l'icona Effetti e quindi l'icona Filtro fotografico dinamico nella sezione Tendenze.

TikTok è un'applicazione che ti permette di creare e condividere brevi video: da 3 a 15 secondi o da 30 a 60 secondi. È stato creato dalla società cinese ByteDance nel 2016. Lo pubblicò per la prima volta in Cina, con il nome di Douyin e, l'anno successivo, nel resto del mondo con il nome di TikTok.

Va ricordato che TikTok for Business è la piattaforma del gigante di Internet con cui grandi o piccoli marchi possono creare le loro strategie di marketing con l'aiuto dei processi creativi offerti da TikTok. «Non importa quanto sia grande o piccola la tua attività, né cosa fai o vendi, il tuo marchio merita di essere scoperto qui», è la pubblicità che il social network fa della sua alternativa di marketing online.

