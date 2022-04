Medellin lancia un piano per proteggere i piccioni

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

I piccioni sono uccelli che generano discussioni sull'amore e l'odio. Perché? , hanno molte stigmatizzazioni sulle implicazioni che hanno sulla salute sia degli esseri umani che di altre specie. Inoltre, alcune persone affermano di interessare statue, sculture, facciate e altri spazi pubblici.

Precisamente, questo è ciò che il sindaco di Medellín intende «demistificare» attraverso il Ministero dell'Ambiente, che lavora in coordinamento con il gruppo di ricerca Allied for the Planet, dell'Università di Antioquia, che stanno avanzando un'interazione «responsabile e rispettosa dei piccioni» piano. Questa strategia conterà gli individui, diagnosticherà il loro stato di salute e farà progredire i processi educativi con la comunità.

In effetti, tre parchi di Medellín stanno già intervenendo: Aranjuez, Belén e Pedregal; ma l'idea sarà quella di avere una maggiore copertura con il suddetto piano. Diana Marcela Santacruz, sottosegretario alla protezione e al benessere degli animali, ha dichiarato:

L'amministrazione ha spiegato che stanno effettuando una diagnosi «eco-sanitaria» dei piccioni in alcuni settori della città, progettata da tre componenti fondamentali per dare «una buona gestione a questa specie»; con la mano del gruppo di ricerca Allied for the Planet, hanno determinato che «diagnosi, la ricerca e le strategie educative, insieme hanno una base per la gestione integrale di ogni parco, preservando i principi dell'ecologia».

«Attraverso la conoscenza dell'etologia della specie, delle sue preferenze per la nidificazione, delle caratteristiche specifiche del suo apparato digerente, della sua anatomia, delle sue dinamiche comportamentali e riproduttive, si intende generare una maggiore empatia tra le persone nei confronti dei piccioni», ha spiegato il sottosegretario Santacruz, che sarà il intenzione del piano di guida che viene avanzato a Medellin. Ad esempio, sono state organizzate giornate di sensibilizzazione con bambini e adolescenti in alcune istituzioni educative, a cui hanno partecipato più di 200 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici.

Dal 2007, nella capitale di Antioquia, sono state sviluppate strategie per controllare i piccioni, che includono: l'estrazione di uova dai piccioni, situati in alcuni parchi, e il mantenimento e la pulizia periodica di queste aree, nonché l'alimentazione controllata di alcune di queste popolazioni di uccelli. In effetti, ci sono alcuni attivismi cittadini che aiutano a preservare questa specie, ad esempio, il portale del Centro de Medellín riporta in una cronaca come in alcuni parchi, abitanti informali e venditori in alcuni settori della città comprino grumi di mais, per annaffiarli nelle piazze e questi uccelli devono mangiare.

Questa modalità è stata vietata dall'ufficio del sindaco di Medellín nel 2017, perché, a quel tempo, il Ministero della Salute ha assicurato che non è salutare per questi animali nutrirsi di mais, pane o farina. Questa misura è stata ripudiata dai cittadini, principalmente da alcuni commercianti che vendono questo cibo, in modo che i visitatori delle piazze e dei parchi possano nutrire i piccioni, che è quasi una «attrazione» non solo a Medellín, ma in diverse città del paese.

