La maglia di Maradona potrebbe diventare l'oggetto sportivo più costoso della storia: la leggendaria maglia di Babe Ruth che detiene il record

Il sogno di ogni appassionato di calcio sarà in vendita tra pochi giorni e l'annuncio ha rivoluzionato l'intero pianeta. La casa d'aste britannica Sotheby's ha annunciato formalmente che sarà aperta un'offerta per vendere la maglia che Diego ha indossato Armando Maradona nella storica partita contro l'Inghilterra corrispondente alla quarti di finale della Coppa del Mondo 1986 in Messico. La controversia che è sorta intorno alla notizia è stato il confronto tra Steve Hodge e la famiglia Maradona, che ha sollevato nella voce di Dalma Maradona e Claudia Villafañe una domanda che potrebbe cambiare in modo significativo il loro prezzo: è la giacca ad essere messa all'asta quella che è stata utilizzata nel secondo tempo dove ha segnato La Mano de Dios e il gol del secolo?

La disputa economica per questo gioiello nella storia del calcio mondiale inizierà il 20 aprile e terminerà il 4 maggio. La stessa casa d'aste ha stimato il prezzo in un intervallo di oltre $5 milioni a quasi $8 milioni in valuta statunitense, anche se la lotta si svolgerà in sterline inglesi. Se raggiunge il minimo di quanto stimato dai responsabili della vendita, tutti i record verranno suddivisi in cifre quando si tratta di vendere un oggetto legato allo sport.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

Chi sta aspettando in alto per ora? Una maglia dei New York Yankees appartenuta alla leggendaria Babe Ruth e che l'ha indossata negli anni 1928-1930: è stata venduta per 5,64 milioni di dollari in un'asta il 15 giugno 2019, rendendola l'oggetto da collezione sportivo più costoso mai venduto. Il record precedente è stato difeso dallo stesso giocatore di baseball con una maglietta del 1920 per la quale sono stati erogati 4,4 milioni di dollari. L'asta in questione che ha rotto il marchio faceva parte di una collezione di cimeli relativi a «Il sultano di Swat», così come Ruth, che ha venduto la società Hunt Auctions allo Yankee Stadium.

I responsabili della vendita hanno chiarito in una dichiarazione di aver collaborato con la famiglia della leggenda del baseball per recuperare pezzi preziosi dell'atleta che dovevano essere esposti al pubblico in modo più massiccio. Inoltre, è stato riconosciuto che la cifra era alta ma senza mostrare sorpresa al riguardo. «Mentre i prezzi record raggiunti oggi sono certamente sorprendenti, non sono affatto sorpreso visti gli incredibili materiali e lo status mitico che Babe ha nella storia di questo paese», ha spiegato David Hunt, presidente dell'azienda.

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

La leggendaria carriera di Ruth ha attraversato 22 stagioni e ha incluso 714 fuoricampo e quattro titoli delle World Series. Mentre è conosciuto in tutto il mondo per aver giocato per gli Yankees, Babe ha anche trascorso del tempo con i Boston Red Sox e i Braves. Nel 1936 divenne uno dei cinque membri inaugurali eletti nella Baseball Hall of Fame.

Se ci chiudiamo esclusivamente nel campo delle maglie da calcio, una leggenda brasiliana detiene il record per ora. Pelé è un mito nella storia di questa disciplina. Ha vinto molti premi calcistici eccezionali, tra cui il FIFA Player of the Century nel 2000. Questi premi, insieme alla sua personalità carismatica fuori dal campo, lo hanno reso una delle personalità più ricercate nel mondo dello sport.

O Rei, che ha indossato la maglia numero 10 della sua nazionale durante i suoi anni da calciatore, ha partecipato al torneo della Coppa del Mondo 1970. Il Brasile ha giocato contro il Messico nel turno finale e Pelé ha segnato il primo gol della partita. Dopo il match in cui Verdeamarelha ha sconfitto la padrona di casa con il punteggio di 4-1, ha scambiato le maglie con Roberto Rosato e quella stessa giacca è stata messa all'asta a casa di Christie's in Inghilterra: è stata venduta al triplo del prezzo previsto con un'offerta finale di 225.109 dollari USA, che l'ha resa la maglia da calcio più preziosa secondo il Guinness World Record.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

Ma non tutto nello sport sono solo le maglie indossate dai protagonisti. Ci sono due articoli che hanno superato tutte le aspettative e sono stati acquistati a prezzi esotici. Il secondo souvenir calcistico più costoso mai venduto è stata la FA Cup. La Football Association Challenge Cup è la competizione più antica del mondo e la qualificazione nazionale più rispettata. Fondata nel 1871, 736 squadre sono attualmente idonee a partecipare alla competizione e l'Arsenal detiene il record per il maggior numero di successi nel torneo con 14 vittorie al suo nome.

Sono state prodotte solo quattro FA Cup, di cui una è stata venduta. È stato messo all'asta nel 2005 a un anonimo offerente telefonico che ha raggiunto l'impressionante cifra di 956.000 dollari USA ed è andato alla Jules Rimmet Cup come il pezzo di souvenir calcistico più costoso mai venduto in quel momento. Il trofeo inglese era il più antico dei quattro mai realizzati ed era stato assegnato al vincitore del concorso ogni anno tra il 1896 e il 1910.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

Tuttavia, la FA Cup non è attualmente l'oggetto più costoso legato al calcio. Si ritiene che la serie di libri «Regole, regolamenti e leggi dello Sheffield Football Club» sia il primo regolamento ufficiale per il calcio mai scritto. Organizzato proprio dallo Sheffield FC, la più antica squadra di calcio attiva al mondo, lo storico pezzo è stato venduto per 1,24 milioni di dollari USA nel 2011 anche a un offerente anonimo presso la casa d'aste Sotheby's. Il libro descriveva regole che sono ancora in vigore oggi come il calcio di punizione indiretto, il calcio d'angolo e il divieto di pugni e calci.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

Le porte della storia si apriranno ancora una volta dal 20 aprile, in attesa di sapere se avrà luogo la più grande vendita nella storia dello sport. Tuttavia, c'è anche la possibilità che nessuno possa dichiarare la cifra prevista dalla casa e che venga lasciata nuovamente nelle mani di Steve Hodge. Ma considerando la rilevanza della maglia nella storia del calcio, probabilmente ci sono già diversi uomini d'affari miliardari pronti a iniziare una dura lotta che durerà un totale di 14 giorni e che può toccare cifre impensabili.

CONTINUA A LEGGERE: