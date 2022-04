Il CNDH ha chiesto alla Procura del CDMX di indagare e punire le donne incappucciate che hanno aggredito le donne

La Commissione nazionale per i diritti umani (CNDH) ha esortato l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico a indagare e punire le donne incappucciate che hanno aggredito una donna in via República de Cuba, nel centro storico.

Attraverso un comunicato diffuso dai social network, la Commissione ha indicato di «essere preoccupata» dall'aggressione avvenuta il 13 aprile, «quindi diventa pertinente sollecitare le autorità di questa città, in particolare la FGJCDMX, ad affrontare immediatamente le denunce già esistenti e quelle che sono interposti».

In quel documento, il CNDH ha sottolineato che il suo edificio nel Centro Storico, che era occupato dal collettivo Okupa Cuba Monumenta Viva, solo un gruppo che si assumeva come «radicale» non voleva impegnarsi nel dialogo e raggiungere accordi, «così sono state avviate azioni legali riguardanti il persone che mantengono l'occupazione».

CDNH exhortó a la Fiscalía que investigue a las implicadas (Foto: Twitter/@CNDH)

A seguito della dichiarazione del CNDH e del rinvio alla denuncia della donna aggredita da donne incappucciate, elementi del Ministero della sicurezza dei cittadini della capitale del paese (SSC-CDMX) hanno recuperato l'edificio della Commissione in via República de Cuba.

Il segretario degli interni del CDMX, Martí Batres, ha riferito che l'ufficio del procuratore generale del CDMX ha arrestato tre persone dopo il recupero dell'edificio CDNH nel centro storico.

«In risposta a una denuncia di vandalismo e sospetti atti illeciti nelle strade di Cuba, @FiscaliaCDMX e @SSC_CDMX hanno arrestato tre persone e hanno recuperato le proprietà da loro occupate, al fine di garantire la sicurezza di vicini, passanti e automobilisti», ha scritto Martí Batres sui social network.

Inoltre, la Procura ha indicato, attraverso un comunicato stampa, che i detenuti sono stati messi a disposizione del procuratore per le indagini territoriali di Benito Juárez.

Tras la recuperación del edificio de la CNDH, la Fiscalía detuvo a 3 mujeres (Foto: Twitter/@c4jimenez)

È stato il 14 aprile che la FGJ ha riferito di aver aperto una cartella investigativa in seguito alla denuncia di una donna che è stata aggredita da un gruppo di donne incappucciate.

Secondo le informazioni fornite dalla Procura, la parte lesa si trovava all'interno del suo veicolo quando sarebbe stata aggredita da un gruppo di donne con il volto coperto, che presumibilmente chiedevano soldi in cambio di cederle il posto. Tuttavia, di fronte al rifiuto della vittima, gli assalitori hanno iniziato a danneggiare la sua auto e presumibilmente le hanno spogliato il cellulare.

Allo stesso modo, un utente di Twitter identificato come @_nnux, che è presumibilmente la figlia della vittima, ha detto che quattro donne incappucciate hanno aggredito la madre «fuori dalla casa Okupa». Il netizen ha indicato che la persona ferita è stata spogliata del suo cellulare dopo che è riuscita a fuggire dal suo veicolo e ha cercato di registrare gli eventi.

La SSC-CDMX recuperó edificio de la CDNH en el Centro Histórico (Foto: Captura de pantalla - Milenio)

La presunta figlia della vittima ha condiviso sul social network una serie di video che mostrano il momento dell'aggressione. Nel materiale audiovisivo si sente che la donna si è identificata come insegnante presso l'Università Metropolitana Autonoma (UAM), mentre chiedeva sostegno ai passanti, che li ignoravano.

«Ti chiediamo di andartene. Questo non è niente, siamo in grado di fare di più, prendilo ora. Qui la gente sa già com'è, conosci la dinamica», sono state le parole di una delle donne incappucciate, mentre le altre hanno urtato l'auto della vittima.

