Gustavo Petro ha dedicato un nuovo tweet a Federico Gutiérrez: «Il candidato degli 'accusati'»

Gustavo Petro è stato oggetto di conversazione nei giorni scorsi grazie alla sua proposta di «perdono sociale», utilizzata nel contesto della visita di suo fratello, Juan Fernando, all'ex deputato Iván Moreno nel carcere La Picota di Bogotà.

I social network sono stati presto divisi da ciò che è rappresentato dal fatto che qualcuno così vicino a Petro stava visitando un prigioniero per corruzione. Da un lato, hanno sostenuto la posizione del leader progressista e, dall'altro, hanno condannato le sue parole con argomenti forti, facendo tendenza alla questione principalmente su Twitter.

Bene, nelle reti, che di solito servono come il mezzo di comunicazione più immediato che i candidati presidenziali devono proporre le loro idee per il voto, entrambi sono stati lanciati indiretti negli ultimi giorni.

Federico aveva postato, venerdì sera, un tweet in cui diceva di «non aver mai commesso un crimine, un altro lo ha fatto». Sebbene il messaggio non fosse indirizzato a nessuno in particolare, Petro ha deciso questo sabato di rispondere a quelle parole con un retweet in cui ha scritto: «Il candidato degli 'accusati'».

Finora il candidato della squadra per la Colombia non ha parlato. Le parole di Petro avrebbero a che fare con la ratificazione della Corte costituzionale come accusato dell'ex presidente Álvaro Uribe Vélez per presunta frode procedurale e corruzione di testimoni.

In tempi diversi, è stato espresso da diverse parti che l'ex sindaco di Medellín sarebbe stato il candidato dell'uribismo, dichiarazioni che lo stesso candidato è ripetutamente uscito per negare.

La corsa per arrivare a Casa de Nariño riguarda anche altri candidati, come Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez e Rodolfo Hernández, anche se secondo un recente sondaggio condotto dal National Consulting Center (CNC) per il programma di notizie CM&, Gustavo Petro e Federico Gutiérrez sono quelli che aggiungono la maggior percentuale di intenzione dei cittadini di votare rispettivamente con il 34% e il 23%.

In questi giorni ognuno sviluppa le proprie strategie per raggiungere più persone e convincerle a votare per loro in diverse parti del paese. Anche attraverso le loro formule vicepresidenziali che sono responsabili della pubblicità del progetto politico che intendono per i prossimi 4 anni per la Colombia.

Il primo turno presidenziale si terrà il 29 maggio, quando, secondo Petro. cercherà di vincere per evitare il secondo turno, che sarebbe stato programmato un mese dopo.

Presto, i colombiani dovranno scegliere le proposte più adatte a loro per il prossimo futuro, essendo alcune delle questioni più importanti: inflazione, insicurezza, lotta contro la droga, ambiente, processo di pace con l'ELN, istruzione, mobilità, tra gli altri.

