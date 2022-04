Belén Barnechea parla dopo lo scandalo del matrimonio «viceregale»: «La parata è stata travisata»

Belén Barnechea non avrebbe mai immaginato che lei matrimonio da sogno con Martin Cabello de los Cobos finirebbe per essere oggetto di critiche sui social network. Dopo aver detto «sì» nella città di Trujillo, la coppia di sposi ha sfilato per le strade per celebrare la loro unione. Tuttavia, i personaggi che si sono potuti osservare lungo la strada hanno sollevato la controversia, la stessa che li insegue da quella notte di sabato 9 aprile.

La figlia di Alfredo Barnechea, un ex candidato alla presidenza durante le elezioni generali del 2016, ha condiviso le immagini della parata interrogata, dove le donne indigene sono viste sedute a terra, in riverenza, a testa bassa. Ci sono anche uomini con il seno nudo e ricoperti di gonne e perizomi, legati con corde e scortati da un'autorità dell'antico Perù.

Il matrimonio di Belén Barnechea e Martín Cabello de los Cobos è stato criticato per il suo «tema vicereale». Video: Twitter

In un altro momento, la coppia e i loro ospiti, tutti vestiti di galateo, si vedono godersi la festa in una casa dall'architettura coloniale; mentre sui balconi, ammirando da lontano, alcune ragazze simulano i lavori forzati legati nelle colonne del luogo.

La reazione di Internet non si è fatta attendere. Attraverso i social network, gli utenti si sono scagliati contro la coppia e si sono rammaricati che un tema «vicereale» sia stato scelto a metà del 2022. Altri erano più duri e chiamavano il marito della coppia «retrogrado», «classista» e «macho». Detto questo, Belén Barnechea ha deciso di rompere il suo silenzio.

BELÉN BARNECHEA DIFENDE IL SUO MATRIMONIO

Attraverso il suo account Instagram, una piattaforma in cui ha condiviso le immagini che circolano oggi in tutto il mondo, la famosa panettiere ha condiviso: «Con un enorme peccato sono costretto a scrivere questo testo. Come molti di voi sanno, una settimana fa i festeggiamenti del mio matrimonio si sono svolti a Trujillo, la città natale di mia madre. Abbiamo scelto di sposarci in Perù e mi sono sentito così orgoglioso di poter mostrare ai miei amici quanto sia meraviglioso e culturalmente ricco il nostro paese. »

«Siamo un Paese pieno di diversità, culture e tradizioni diverse che hanno saputo vivere insieme e unirsi in un sincretismo unico al mondo. In ogni giorno di festa insegniamo con amore e rispetto qualcosa sul Perù, sulla nostra cultura, sulla mia cultura. Ho visto che in alcuni media hanno fatto riferimento alla rappresentazione Moche che abbiamo fatto come schiave, donne indigene, vicereame. Quello che abbiamo fatto è stato rappresentare la cultura Moche, originaria di La Libertad e sviluppata tra il II e il VII secolo», ha aggiunto.

«Non ha mai incrociato le strade con gli Incas o gli spagnoli in tempo e che i miei nonni materni hanno dedicato la loro vita e i loro sforzi per valorizzarlo per il mondo. Mio nonno Guillermo Ganoza, restaurò Chan Chan e organizzò la prima esplorazione archeologica di Huaca del Sol y la Luna», ha detto.

Dopo di ciò, Belén Barnechea ha assicurato che tutto era un malinteso e che, in realtà, non ha mai voluto rappresentare la schiavitù nell'era coloniale. «Quello che è stato mostrato nella sfilata era una ricreazione della Danza della Corda, una danza ancestrale che non rappresenta schiavi ma è una rappresentazione rituale di guerrieri, le donne sedute hanno fatto una rappresentazione del lavoro e del modo di coltivare la terra in quel momento.»

Il «matrimonio vicereale» ha rivelato che viviamo ancora in una società razzista e discriminatoria. Video: Twitter

SOSTIENE CHE SIA UNA «CORTINA FUMOGENA»

Nella sua dichiarazione, l'attuale moglie di Martín Cabello de los Cobos ha indicato che le critiche al loro matrimonio non derivano solo dall'indignazione, ma anche da un obiettivo politico. «Siamo molto tristi che la ricreazione moche che abbiamo fatto durante la parata sia stata distorta in questo modo e che la situazione venga politicizzata. Ci fa molto male che venga usato come cortina fumogena per coprire i gravi problemi strutturali e gli scioperi in cui si trova oggi, il nostro amato Paese», ha aggiunto.

«Se la stessa forza venisse usata in questi giorni per denunciare le situazioni di ingiustizia in cui viviamo ogni giorno, il nostro Paese sarebbe un Perù migliore . Ecco perché penso che dovremmo lasciarci alle spalle le cattive intenzioni e celebrare l'amore, la cultura e la diversità», ha concluso nel suo lungo messaggio.

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

CONTINUA A LEGGERE: