Video: DIM non riesce a vincere in casa contro il 9 de Octubre e eguaglia 1-1 dalla Copa Sudamericana

La notte di questo giovedì 14 aprile, il Deportivo Independiente Medellín (DIM) è stato in grado di fare il suo debutto casalingo nella fase a gironi della Copa Sudamericana Conmebol 2022. Il rappresentante colombiano di «l'altra metà della gloria» ha ricevuto allo stadio Atanasio Girardot il club 9 de Octubre FC dell'Ecuador.

Il duello è iniziato alle 19:30 ora colombiana e queste sono state le buste paga di entrambe le squadre nel duello del gruppo E dove sono anche Internacional de Porto Alegre e Guaireña FC del Paraguay:

DIM: 4-4-2 (Dit: Julio Avelino Comesaña)

Luis Vasquez; Juan Guillermo Arboleda, Juan Mosquera, Andres Cadavid, tedesco Gutierrez; Vladimir Hernandez, David Loaiza, Adrian Arregui, Jaen Pineda; Luciano Pons, Felipe Pardo.

9 OTTOBRE FC: 4-2-3-1 (DT: Juan Carlos Leon)

Jorge Pinos; Marcos Canga, Kevin Becerra, Manuel Erasmo Lucas, Geovanny Nazareno; Jose Cazares, Renny Jaramillo; Mauro Da Luz, Danny Luna, Ricardo Phillips; Newton.

Felipe Pardo ha provato il gol da fuori area al minuto 3, ma ha inviato un tiro con la mano sinistra troppo alto che non rappresentava alcun pericolo per la squadra di Guayaquil.

Il gol del Poderoso è stato nuovamente violato con un gol in anticipo. Questa volta era il minuto 5, in un'azione da piazzamento caricata da Danny Luna sul palo posteriore e quel difensore centrale Manuel Erasmo Lucas è stato in grado di connettersi senza segni in aria per segnare lo 0-1 della notte come segue:

Manuel Erasmo Lucas ha segnato il primo gol della partita ad Atanasio Girardot dopo aver capitalizzato un centro stop ball di Danny Luna/ (Courtesy: DirecTV Sports)

Medellin è stato in grado di reagire all'assalto ecuadoriano al 9° minuto dopo aver subito un rimbalzo di Luciano Pons in una serie di errori difensivi degli ecuadoriani quando si trattava di cancellare una palla nella piccola area. La squadra di Paisa non ha rinunciato alla pressione ed è riuscita a pareggiare le azioni in casa nel modo seguente grazie all'attaccante Vladimir Hernandez:

Il numero 16 del DIM, ha approfittato di un rimbalzo lasciato dal portiere Jorge Pinos dopo aver salvato un tiro di Luciano Pons/ (Courtesy: DirecTV Sports)

Al 35° minuto, Felipe Pardo si è infortunato dopo aver inviato una mano alta destra nell'area del 9 de Octubre. L'ex giocatore dell'Olympiacos ha preso l'adduttore e ha immediatamente chiesto il cambio allo staff tecnico. Al suo posto, l'attaccante Bryan Castrillón è entrato un minuto dopo.

