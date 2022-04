L'ex governatore di Oaxaca, Ulises Ruiz, ha chiesto l'annullamento della revoca del mandato, poiché, ha detto, le risorse pubbliche sono state utilizzate da diversi funzionari della Quarta Trasformazione, per promuovere la consultazione dei cittadini.

Attraverso il suo account Twitter, Ulises Ruiz ha indicato di essersi recato al Tribunale elettorale della magistratura della Federazione (TEPJF) per richiedere la nullità dell'esercizio partecipativo.

«Ho chiesto l'annullamento della revoca per l'uso di risorse pubbliche per promuovere AMLO, Gobs (governatori), ptes mpales (presidenti municipali) e Morena, la violazione dalla presentazione delle firme alla conclusione, speriamo che TEPJF non venda come i quattro ministri della SCJN e annulli questo rapina di AMLO», ha scritto, mentre mostrava la fotografia della domanda per la sfida.

Questo è il secondo rimedio legale che richiede l'annullamento della revoca del mandato presentato dopo il 10 aprile, quando si è tenuta la consultazione popolare.

Il primo di questi è stato presentato dal Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), che, attraverso il suo presidente nazionale, Jesús Zambrano, ha presentato all'Istituto elettorale nazionale (INE) un appello per la nullità del processo.

Secondo Sol Azteca, lo scopo del processo di disaccordo è che l'autorità elettorale annulli l'esercizio per le «palesi» violazioni della Costituzione politica e dei principi elettorali di base, utilizzando risorse pubbliche e l'intervento di funzionari, incluso il presidente del Repubblica.

In una conferenza stampa, Jesús Zambrano Grijalva ha sottolineato che se la revoca non viene annullata, il corpo può lasciare il precedente «estremamente pericoloso» che i principi di base della Costituzione, i mandati elettorali e vari sistemi legali possono essere violati, così come gli organi elettorali, il Elettorale Tribunale della magistratura della Federazione (TEPJF), sentenze della Corte suprema di giustizia della nazione (SCJN) e del potere legislativo stesso.

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

«Non possiamo permettere che rimanga parte della politica picaresca, come qualcosa che non ha importanza. Non vogliamo che venga stabilito un precedente per i prossimi processi elettorali; non vogliamo che la gente pensi che semplicemente e semplicemente la legge possa essere spazzata via e che non ci siano conseguenze», ha sottolineato.

Il leader di Sol Azteca ha affermato che la nullità del processo per la revoca del mandato deve avere conseguenze per coloro che hanno commesso comportamenti illeciti. «Colui che ha causato tutto questo, come volantino principale di tutti questi precetti è il Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere sottoposto a un nuovo processo», ha aggiunto.

A questo proposito, ha accusato il presidente federale, il capo del Ministero degli Interni (Segob), il comandante della Guardia Nazionale, alti funzionari del governo federale, governatori e alti dirigenti di Morena di crimine elettorale, che hanno agito «in una banda tumultuosamente» e che «devono essere soggetti di legge applicazione ed essere punito per aver commesso gravi reati in violazione dei sistemi elettorali».

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

Nel frattempo, il rappresentante del partito all'INE, Ángel Ávila Romero, ha spiegato che l'invalidità è nata a causa di due rimostranze: l'intervento di risorse di origine illecita, dispiegate attraverso l'organizzazione Let Democracy Follow, e che viola la Costituzione politica, la legge generale sul Revoca del mandato; così come le risoluzioni della Corte suprema di giustizia.

Oltre all'intervento di funzionari pubblici. «A partire dal Presidente della Repubblica, dal capo del governo, dai governatori, dai presidenti municipali, dai deputati federali e locali, tutti provenienti da Morena che ha violato la Costituzione, la legge e le risoluzioni che violano il principio di neutralità stabilito nell'articolo 134 della Costituzione e il principio di equità in contesa», ha denunciato.

CONTINUA A LEGGERE: