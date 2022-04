La migrazione cerca 1.664 venezuelani in Inírida senza aver completato la registrazione per il permesso di protezione temporanea

Nelle ultime ore si è saputo che l'Ufficio colombiano per la migrazione a Inírida (Guainía) sta cercando 1.664 venezuelani che non hanno completato la fase biometrica, un prerequisito per completare con successo il processo di registrazione per optare per il permesso di protezione temporanea

Secondo i dati di Migration Colombia, a Inírida, dei 5.864 migranti venezuelani che hanno completato il processo di pre-registrazione per optare per il permesso di protezione temporanea (PPT), solo 4.200 hanno completato la fase biometrica.

Detto questo, le autorità locali e di immigrazione invitano le 1.664 persone, che non hanno fatto la biometria, a venire nell'ufficio situato in Calle 15 # 7- 17 nella città di Inírida, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00 o programma la loro nomina attraverso la pagina www.migracioncolombia.gov.co.

Da ricordare: per fissare il tuo appuntamento e continuare con la fase biometrica, devi presentare il certificato del registro unico dei migranti venezuelani (RUMV) e il documento di identità.

L'Ufficio per la migrazione della Colombia a Inírida ha annunciato che il processo di pre-registrazione è in corso presso il posto di controllo dell'immigrazione, dove sono previsti anche turni per la fase biometrica, che si svolgerà tra il 4 e il 5 giugno 2022, nell'ambito di una fiera di servizio organizzata da locali entità.

L'Ufficio per la migrazione ha anche avvertito che, ad oggi, ci sono, da consegnare, 86 carte PPT fisiche per ragazzi e ragazze di età inferiore ai sette anni, dal momento che i beneficiari non sono stati in grado di essere localizzati dai funzionari della migrazione, che hanno condotto, finora nel 2022, ricerche attive del venezuelano popolazione nei quartieri urbani e nelle diverse comunità indigene, e rifugi che circondano la città, cercando di regolare la popolazione migrante.

Il 12 aprile, il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (danese) ha rivelato i dati dell'indagine Pulso Migratorio per la Colombia per gennaio e febbraio di quest'anno, secondo cui solo il 15% dei migranti venezuelani è autorizzato a lavorare nel territorio nazionale.

«Il 15,4% dei migranti intervistati tra gennaio e febbraio 2022 ha riferito di avere un permesso speciale di soggiorno (PEP), mentre l'84,6% non lo aveva. Di questo 15,4% che hanno il PEP, il 15,7% erano donne e il 15,0% erano uomini. Dal 2018, il 41,3% di questa popolazione ha il permesso e dal 2019 il 24,2% «, afferma Dane.

Secondo i dati danesi, Bogotà, con il 24% della popolazione migrante venezuelana, rimane la città che riceve il maggior numero di persone che arrivano in Colombia per la prima volta dal Venezuela. È seguito da Norte de Santander con il 14,3%, Antioquia con il 9,5%, Atlántico con l'8,3% e Valle del Cauca con il 7,0%.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale dei migranti venezuelani, Dane afferma che l'85,0% ha dichiarato di avere difficoltà a ottenere un lavoro retribuito.

Riguardo a quest'ultimo, Dane ha affermato che «dei migranti consultati dal Migration Pulse Survey tra gennaio e febbraio 2022, il 48,3% ha riferito che il mese scorso nel loro impiego hanno guadagnato da $700.001 a $1.050.000 e il 17,7% ha ricevuto da $350.001 a $700.000. Inoltre, il 92,1 per cento ha dichiarato di non aver ricevuto entrate straordinarie nell'ultimo mese».

