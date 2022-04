Figlio di Jhon Mario Ramírez, leggenda in Millonarios, ha ricordato l'aneddoto del padre con Freddy Rincón

Dopo la morte di Freddy Rincón, il «Colosso di Bonaventura», che segnò uno dei gol più ricordati per il popolo colombiano, quello del pareggio con la Germania e che diede alla nazionale gli ottavi di finale ai Mondiali del 1990 in Italia, ci sono migliaia di ricordi che ha lasciato durante la sua carriera nel calcio nazionale dove condiviso con altri idoli del paese in questo sport che genera tante passioni.

Uno di questi era John Mario Ramírez, una delle leggende di Millonarios, anch'egli morto l'anno scorso a causa del covid-19. «Freddy Eusebio Rincón Valencia, che significa così Bravo da giocare, e si è fermato», ha ricordato Mateo Ramírez ciò che suo padre ha detto sul 'Colossus'.

L'aneddoto è stato pubblicato dal figlio dell'idolo blu sul suo account Twitter, dove ha anche caricato due foto in cui suo padre è apparso con Rincón: una recente, prima della morte dell'ex giocatore Millos, e un'altra in cui hanno condiviso in una chiamata con la nazionale colombiana.

La frase è nata come risposta alla domanda su quale giocatore ritenesse il più «coraggioso», cioè il migliore, che avesse visto giocare nella stessa posizione di Ramírez.

Il figlio della leggenda dell'ambasciatore ha detto che in seguito ha incontrato personalmente il «Colosso» a causa della vicinanza che aveva con suo padre.

«Non ho mai visto Freddy giocare, ma nei suoi video si può vedere la qualità che aveva, era una crepa in tutti i sensi della parola, più tardi quando l'ho incontrato attraverso mio padre. Ho detto che è un crack come giocatore, ma più come persona: la sua umiltà, il suo modo di trattare le persone», ha detto.

Ha anche detto che con la morte di Rincón ha anche ricordato il momento difficile in cui suo padre è morto l'anno scorso: «Il suo carisma, personalità e carattere, quello che viene forgiato giocando a calcio. Mi ha fatto male sentire la notizia che Freddy Eusebio Rincón era morto, perché mi ha portato a ricordare tutto ciò che ho vissuto il 26 giugno 2021, un giorno che volevo nella mia vita che non era mai arrivato».

Il giovane calciatore ha anche inviato le sue condoglianze alla famiglia di Rincón e ha ringraziato il giocatore per il suo impegno nel calcio per molti anni.

«Le mie più sincere condoglianze ai parenti, alla moglie, ai figli e ai cari dell'idolo. Spero solo che quando incontrerà il mio vecchio, lo abbracci per me», ha concluso.

Giovedì, i resti del «Colosso» sono stati trasferiti nella sua terra natale, Buenaventura, dove la sua bara è stata mobilitata in uno dei camion dei pompieri della città portuale.

Centinaia di auto, moto e persone a piedi si sono uniti al tour per le strade per salutare uno dei loro famosi calciatori. Molti piangevano sventolando bandiere colombiane e fazzoletti bianchi. Alcuni hanno persino gridato frasi di affetto.

La carovana percorreva ogni strada di Buenaventura. In ognuno di essi, la gente ricordava pezzi della vita di Rincón, specialmente i pomeriggi che trascorreva giocando a calcio nel quartiere di Las Palmas. Dicono che sia lì che ha iniziato a costruire la sua storia di leggenda dello sport.

Al calar della notte, esattamente alle 7:50 di notte, la carovana attraversava il quartiere di El Jorge, dove Freddy è cresciuto e 40 minuti dopo sono arrivati alla porta del Colosseo Renato Batalla, dove la bara è entrata tra gli applausi della sua famiglia, degli amici e di tutte le persone di Buenos Aires che erano pronte a lo spari nella camera ardente.





