Autorità e pescatori cercano un bambino di 11 mesi caduto nel fiume Meta

Una famiglia colombiana sta vivendo momenti di angoscia dalla mattina del 14 aprile, quando si stavano mobilitando su una barca lungo il fiume Meta e un bambino di 11 mesi è caduto in acqua ed è stato spazzato via dalla corrente. Anche questo venerdì mattina, le autorità stanno procedendo con la ricerca dell'affluente per trovare il minore, ma il loro lavoro non ha avuto risultati favorevoli.

Come riportato dalla Marina Nazionale, che sta effettuando la ricerca, una coppia di adulti è partita al mattino dal comune di Orocué, a Casanare, su una piccola barca dall'altra parte del fiume che attraversa la regione di llanera. Sulla barca c'erano due adulti e i loro due figli minori, di età superiore ai tre anni e un bambino di 11 mesi.

Il problema è sorto all'altezza di un'area conosciuta come Tapa Ojo, dove a quanto pare la barca ha colpito un oggetto ancora sconosciuto, facendo muovere bruscamente la barca e gettando fuori il bambino caduto in acqua. Anche i genitori sono saltati nel fiume Meta per cercare di salvare il bambino dalla corrente, ma i loro sforzi sono stati vani.

In mezzo alla disperazione, gli adulti hanno interrotto la ricerca e hanno deciso di avvicinarsi al Marine Infantry Advanced River Post No. 42, della National Navy, dove hanno riferito dell'accaduto e una ricerca è stata avviata dalle autorità. Nonostante gli sforzi, i professionisti della National Navy non sono stati in grado di trovare il bambino.

La comunità ha sostenuto la ricerca e non solo le uniformi della Marina stanno avanzando lungo il fiume, ma anche la polizia, le navi della Protezione Civile e persino i pescatori che fanno parte della comunità.

Sebbene molti cittadini in questa zona del paese siano abituati a mobilitarsi su queste piccole imbarcazioni, le autorità hanno spesso richiamato l'attenzione in modo che, indipendentemente dalla loro esperienza, portino sempre con sé bagnini. Non è chiaro se la famiglia avesse in atto protocolli di sicurezza sulla propria barca, ma gli esperti spesso conducono campagne educative in modo che gli abitanti che di solito trasportano sulle barche non si fidino delle loro abilità di navigazione o nuoto.

Purtroppo notizie come questa si sono verificate più volte in diverse parti del Paese. Questa settimana, un bambino di 5 anni è caduto nel fiume Sinú, nel mezzo di una negligenza dei suoi parenti, con i quali si stava separando sulle rive dell'affluente. Fortunatamente, in questo caso la famiglia è riuscita a salvare rapidamente il bambino, impedendo alla corrente di portarlo via.

Il 17 novembre, sul fiume Cauca, una famiglia che si stava trasferendo in un camion attraverso Puerto Valdivia, è caduta nel fiume Cauca a causa di un incidente. In questo caso, il primo corpo trovato dalle autorità è stato quello di un bambino di età inferiore ai quattro anni, mentre i suoi genitori hanno dovuto cercarli per diversi giorni.

In dialogo con Blu Radio, il comandante responsabile della polizia autostradale, il maggiore Kariño Londoño, ha spiegato che le prime versioni indicano che la famiglia stava viaggiando da Cartagena alla Valle del Cauca. Tuttavia, al momento, le cause dell'incidente sono sconosciute, anche se si presume che possa essere dovuto a un microsleep del conducente.

«Un incidente stradale è segnalato sulla strada che porta da Medellín alla costa, chilometro 90 settore 15. Apparentemente, un veicolo perde il controllo, cade nel fiume Cauca e viene trascinato 100 metri più in basso. Le cause del veicolo sono questione di indagine», gli ha detto Londoño, i media.

CONTINUA A LEGGERE: