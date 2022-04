Pasqua: evita che la tua casa venga derubata durante un viaggio

Secondo il bollettino più recente del Segretariato distrettuale per la sicurezza, la convivenza e la giustizia di Bogotà, i furti di case sono stati ridotti durante i primi mesi dell'anno. Rispetto allo stesso periodo del 2021, questo crimine è diminuito del 36,7%, mentre nel 2022 ha avuto una tendenza al ribasso del 43,8%.

Tuttavia, va tenuto presente che la Settimana Santa è la prima lunga pausa dell'anno, che viene utilizzata da migliaia di persone per fare viaggi di riposo o pellegrinaggi. Quindi, le tue case saranno vuote e alcune persone senza scrupoli ne approfitteranno per entrare e prendere i tuoi oggetti di valore, il che aumenterà il numero e tornerai dal riposo per affrontare il mal di testa.

Per evitare che ciò accada a te, vale la pena seguire alcuni consigli per tenere la tua casa fuori dalle mani dei proprietari degli appartamenti, che potrebbero aspettarti di caricare le loro prime foto sulla spiaggia per agire.

Il suggerimento più ovvio è quello di verificare che porte e finestre siano ben chiuse prima di partire. Ciò comporta anche il controllo che le cerniere siano in buone condizioni, senza ruggine o usura. Se hai installato delle barre, assicurati che rimangano rigide sotto una pressione moderata, come una spinta o un calcio. Non dimenticare la porta o la finestra del balcone; non dovrebbe esserci modo di aprirsi dall'esterno. Togli la chiave dalla serratura prima di andartene; questo errore è più comune di quanto pensi.

Un'altra raccomandazione è quella di consigliare la tua casa a un familiare, un amico o un vicino di fiducia: chiedi loro di andare in giro per casa di tanto in tanto per assicurarsi che non accada nulla di strano. Se hai fiducia con il direttore del tuo edificio, puoi anche chiedere lo stesso favore. Un'altra buona opzione è parlare con la polizia nel tuo quadrante.

Una buona idea è quella di lasciare i tuoi oggetti di valore, come gioielli, computer o console, fuori dalla vista, lontano dal campo visivo di finestre o balconi. Usa le tende e riponi questi oggetti in armadi, cassetti o sotto il materasso. Se hai accesso a una cassaforte, usala.

Una cosa da tenere a mente è che sono previsti alcuni furti di casa: l'autore del reato riceve l'informazione che non sarai a casa e aspetterà il momento di agire. Controlla i bordi esterni di porte e finestre per eventuali segni che possono essere lasciati dai proprietari degli appartamenti per contrassegnare le case ideali per il furto. Scatta foto, cancellale e riferisci alle autorità.

La tecnologia può anche essere tua alleata o nemica quando si tratta di proteggere le tue cose e quelle della tua famiglia. Alcuni assistenti digitali, come Alexa o Google Home, ti consentono di programmare le luci, i televisori e gli altoparlanti della tua casa in modo che si accendano in determinati orari, dando l'impressione dall'esterno che ci siano persone in casa. Anche se non si dispone di questi assistenti, è possibile configurare manualmente il televisore o l'apparecchiatura audio tramite l'opzione «timer».

D'altra parte, non tutte le persone che ti seguono sui tuoi social media hanno buone intenzioni. Considera di non avvisare i criminali con post che annunciano quando e dove viaggerai. Quella fotografia sulla spiaggia può aspettare che tu e i tuoi cari torniate a casa.

