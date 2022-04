La NASA sottolinea che il Perù ha l'onda più lunga del mondo

Sulla costa del Pacifico, situata nel nord del Perù, è l'onda più lunga del mondo. Questi si formano regolarmente e a prima vista possono sembrare infiniti. Le onde raggiungono Puerto Malabrigo, che fa parte del villaggio di pescatori. E la NASA li ha citati in una recente pubblicazione.

ONDE CHICAMA

In tutto il mondo, le onde possono durare diversi secondi, ma nel caso di Chicama durano diversi minuti. Le onde si rompono da sinistra, il che significa che si estendono a destra dalla prospettiva di un osservatore sulla riva. Le grandi onde sono più consistenti nei mesi da marzo a novembre.

Queste onde sono ideali per i surfisti, che devono fare diversi tentativi per percorrere la distanza totale di «l'onda più lunga» che in media raggiunge i 4 chilometri (2,5 miglia).

LA NASA SI PRONUNCIA

Secondo la NASA, Andrew Thomas, oceanografo dell'Università del Maine ed ex surfista, ha evidenziato che le onde sono generate da sistemi di tempesta e fronti meteorologici a centinaia o migliaia di miglia di distanza nell'Oceano Pacifico e occasionalmente nell'Oceano Antartico. «Un posto da sogno per i surfisti», è ciò che Thomas chiama la zona costiera del Perù, in particolare Chicama.

Secondo lo specialista, mentre si diffondono in mare aperto con la stessa velocità e ordine, viaggiando in parallelo e formando un palcoscenico unico al mondo. «Poiché la costa del Perù è molto profonda», ha detto Thomas, «queste grandi onde continueranno il loro viaggio fino a raggiungere molto vicino alla riva», si legge nel rapporto pubblicato dalla NASA.

«Questo non è comune in Perù o Cile, dove la maggior parte delle onde colpisce semplicemente una costa perpendicolare alla direzione di propagazione delle onde», afferma il rapporto.

Chicama. (Foto: Captura)

MAGGIORI INFORMAZIONI SU PUERTO CHICAMA

Entrambi sono più o meno nello stesso posto e si trovano nella provincia di Ascope. Si trova a 70 chilometri a nord della città di Trujillo. Le spiagge di Malabrigo sono considerate un paradiso per il surf. Lì puoi anche trovare le famose «onde chicamera», che sono ammirate da tutte le persone e sono conosciute come «le onde sinistre perfette più lunghe del mondo».

Playa Chicama. (Foto: Captura)

PLAYAS SIMILARES A CHICAMA

Come abbiamo detto, Chicama è una spiaggia unica, non ce ne sono altre che contengono una formazione d'onda simile; tuttavia, come questo, ci sono altri porti che godono di una bellezza esotica vicino alla zona e li mostreremo di seguito:

Puerto Morin

È una città e località balneare situata a 45 chilometri a sud di Trujillo, nel distretto di Virú. C'è la baia che è il punto di partenza per le isole Guañape, dove ci sono diverse specie di fauna marina come leoni marini, uccelli guano, tartarughe marine, tra gli altri.

Huanchaco

È la più importante località balneare della città di Trujillo, situata a 13 chilometri a nord-ovest della capitale della regione La Libertad. Su questa spiaggia si possono vedere i cavalli totora, antiche barche delle culture Mochica e Chimu che vengono utilizzate fino ad oggi per la pesca e che devono il loro nome al loro design originale e alla fibra vegetale con cui sono realizzati. Grazie alle sue grandi onde, Huanchaco è una delle spiagge preferite dai pensionanti hawaiani.

CONTINUA A LEGGERE