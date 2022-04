I motivi per cui la strada tra Bogotà e Girardot è crollata e le sue misure correttive

Dopo che la strada tra Bogotá e Girardot è crollata martedì notte, 12 aprile e la mattina presto di mercoledì 13 aprile, costringendo dozzine di viaggiatori a rimanere bloccati nei loro veicoli per tra le tre e le quattro ore in attesa che consentissero il passaggio, la concessione Vía 40 Express ha spiegato perché la strada è crollato e ha annunciato le nuove misure che saranno adottate per facilitare la mobilità in questo corridoio stradale.

Secondo le spiegazioni fornite da Vía 40, martedì sono stati mobilitati 35.000 veicoli, 15.000 in più rispetto ai 20.000 che di solito transitano sull'autostrada, che, oltre a un incidente vicino al casello Chusacá a Soacha, in cui un veicolo per il trasporto di bibite ha subito un guasto e stava per ribaltarsi e un trattore-camion era Oltre alla chiusura del Tunnel Sumapaz, oltre alla chiusura del Tunnel Sumapaz, nell'ambito dell'adempimento del programma di lavoro per la costruzione della terza corsia sull'autostrada Bogotà-Girardot, ha causato il crollo della strada.

Il segretario alla mobilità, Jorge Godoy, ha avvertito che oltre agli oltre 12 punti di intervento, che «prevedibilmente» influenzerebbero la mobilità in quei luoghi, c'è stata anche la partenza anticipata di migliaia di viaggiatori che hanno scoperto che anche i veicoli merci si muovevano lungo la strada, poiché la restrizione per questi era previsto a partire da mercoledì.

«La gente, perché ha vinto mercoledì, ha iniziato a partire da martedì e si è ritrovata con veicoli cargo, e nemmeno la concessione aveva smesso di funzionare; questo si è sommato a generare questo caos», ha spiegato Godoy a El Tiempo.

Nuove misure

La concessione, per rispondere ai problemi sulla strada, ha attivato il piano di emergenza, che prevede la sospensione delle chiusure notturne del tunnel di Sumapaz.

«In questi giorni rimanenti della Settimana Santa e fino alla prossima settimana riprenderemo i lavori all'interno del tunnel Guillermo León Valencia, cioè in queste notti e a partire da stasera, non avremo chiusure programmate», ha annunciato Hernán Alarcón, direttore delle operazioni della concessione, attraverso i social network.

Tuttavia, ha detto che a causa della complessità dei lavori, la chiusura di una corsia continuerà in modo permanente, «solo le attività che vengono svolte nella corsia chiusa che di solito abbiamo all'interno del tunnel per completare i lavori che abbiamo sviluppato».

Allo stesso modo, la concessione ha anche annunciato, attraverso una dichiarazione, di aver ridotto i fronti di costruzione attivi dal pomeriggio del 13 aprile e che per facilitare il traffico, sono in corso di attuazione piani di emergenza con la polizia nazionale per consentire la mobilità degli utenti.

Da parte sua, il capo della Sezione Transito e Trasporti di Cundinamarca, il tenente colonnello Diego Edixon Mora Muñoz, ha annunciato, attraverso un video condiviso su Twitter, la restrizione del carico per i veicoli di 3,4 tonnellate in poi, durante la Settimana Santa. Per il Giovedì Santo, dalle 6 del mattino alle 3 del pomeriggio, il venerdì non applicherà questa misura, il sabato lo avremo dalle 12 alle 11 di sera, terminando la domenica dalle 10 del mattino alle 11 di sera».

Infine, ha ricordato che per il piano di ritorno, sabato e domenica verrà assegnata un'altra corsia attraverso il settore Nariz del Diablo, con due rimaste in direzione di Bogotá e una sola operante verso Girardot.

«Il grande traffico è sabato e domenica, che va da Girardot a Bogotà. Ecco perché nel piano di rientro garantiremo le due corsie per Bogotà, su tutti i tratti della strada. Quindi, sabato e domenica ci sarà solo una corsia da Bogotà a Girardot», ha spiegato Alarcón.

