25.000 tifosi dell'Eintracht Frankfurt hanno riempito il Camp Nou: l'insolita protesta degli ultras del Barcellona

Questo giovedì l'Eintracht Frankfurt ha battuto il Barcellona 3-2 al Camp Nou e si è qualificato per le semifinali di Europa League dopo l'1-1 vinto in Germania. Oltre allo spettacolo che la squadra tedesca ha dato sul campo, c'era anche un posto per uno spettacolo scioccante sugli spalti dello stadio catalano.

Più di 25.000 tifosi tedeschi si sono recati in Spagna per sostenere la loro squadra, anche se avevano a disposizione solo cinquemila biglietti. Gli altri 15.000 hanno acquistato i biglietti per occupare posti che avrebbero dovuto essere per i fan del cast guidato da Xavi Hernández. In questo modo, i tifosi dell'Eintracht Frankfurt si sono fatti sentire come se fossero del posto.

All"inizio, i video sono stati resi virali sui social network che mostravano la marea di magliette bianche che si trovavano nelle zone centrali di Barcellona e poi la carovana che i tedeschi avevano allestito per raggiungere a piedi il Camp Nou.

Già allo stadio, i tedeschi si sono fatti sentire con le loro canzoni e le immagini mostrano che migliaia erano davvero presenti. Un clima così ostile per la sede ha fatto sì che gli ultras della squadra catalana abbandonassero il loro posto all'intervallo dietro uno degli archi, per protestare contro la presenza dei tifosi dell'Eintracht Frankfurt. Alla fine, quando erano a 10 minuti dal complemento, sono tornati alla loro posizione per continuare a incoraggiare.

Kostic, due volte, e Borré hanno segnato per il visitatore, mentre Busquets ha scontato alla fine. Con la vittoria, la squadra guidata dall'austriaco Oliver Glasner si è qualificata per le semifinali di Europa League dove si scontreranno con il West Ham United, che ha eliminato l'Olympique Lione. Dall'altra parte della chiave c'erano l'Atalanta che affronterà il vincitore dei Rangers e dello Sporting Braga.

Da parte sua, il Barcellona ha subito la sua prima grande sconfitta sotto la guida di Xavi Hernández, il cui unico obiettivo ora sarà quello di segnare nella Liga quanti più punti possibile per chiudere la distanza di 12 punti che il leader, il Real Madrid, lo porta, con sette date dalla fine.

