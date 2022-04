«Torture e uccisioni illegali da parte delle forze governative»: forti accuse del Dipartimento di Stato Usa contro la Colombia

L'Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato il rapporto annuale sulle diverse pratiche in materia di diritti umani nel 2021, che copre un'ampia percentuale di paesi, all'interno delle nazioni studiate dal paese degli Stati Uniti, è la Colombia, in questo caso, l'amministrazione di Joe Biden consegnato un dossier che mette in evidenza le diverse dinamiche riguardanti il rispetto dei diritti umani in Colombia, sia per le autorità che per i civili, rivelando un panorama preoccupante.

Questa relazione evidenzia chiaramente diversi aspetti che evidenziano anche l'appartenenza dello Stato in diversi aspetti, poiché sottolineano che il governo nazionale ha ascoltato diversi richiami all'attenzione che cercano di evidenziare la protezione dei diritti umani, inoltre, mette in evidenza la politica partecipazione di diversi settori che possono essere considerati come opposizione nel paese, d'altra parte, per quanto riguarda il panorama dei leader sociali, la partecipazione dell'Unità di protezione è considerata anche per salvaguardare le loro vite nel contesto belligerante del paese.

Questo dossier sottolinea che il governo nazionale è stato ricettivo all'intervento delle organizzazioni internazionali per le violazioni dei diritti umani e, allo stesso modo, l'imposizione di sanzioni governative di fronte a procedure corrotte che possono influenzare il normale sviluppo della politica colombiana ha stato notato, ha anche criticato il caso del Ministero delle TIC, per quanto riguarda la perdita di denaro che era destinato al collegamento di centri popolati.

Nel frattempo, abbiamo accolto con favore la gestione svolta in relazione ai permessi temporanei per la popolazione migrante venezuelana, che, ad agosto 2021, era composta da circa 1,7 milioni di persone. Oltre ai benefici del governo che li favoriscono, evidenziando il sistema di protezione temporanea che si estende fino a 10 anni.

Il documento del Dipartimento di Stato ha indicato alle forze di sicurezza varie situazioni illegittime nelle loro azioni, a loro volta, hanno evidenziato la violazione dei diritti della popolazione da parte di gruppi armati che hanno fatto ricorso al reclutamento e ad altre dinamiche di guerra, di fronte a ciò è stato affermato: «Il importanti questioni relative ai diritti includevano notizie credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie; tortura e detenzione arbitraria da parte delle forze di sicurezza governative e di gruppi armati; stupro e abuso di donne e bambini».

Nel contesto dello sciopero nazionale dello scorso anno, le denunce contro le autorità erano evidenti, anche se il governo nazionale ha dato la priorità ad alcuni casi, molti dei quali non hanno ottenuto la necessaria rilevanza, sull'argomento, è stato sottolineato: «I membri dell'esercito e della polizia accusati di tortura erano generalmente processato in tribunali civili piuttosto che in tribunali militari. Le ONG, tra cui Human Rights Watch, hanno riferito che i manifestanti sono stati picchiati e aggrediti sessualmente dalla polizia durante le proteste nazionali da aprile a giugno».

Tra gli arresti relativi dalle autorità in tempi di manifestazione civile, molti sono stati considerati arbitrari da diverse organizzazioni per i diritti umani, a questo proposito, è stato assicurato: «Altre ONG hanno fornito stime più elevate di arresti arbitrari, riportando più di 2.000 casi di arresti arbitrari, illegali detenzione o privazione illegale della libertà commessa nel contesto delle proteste nazionali».

Anche la questione dei falsi positivi ha preso slancio, che nell'ultima settimana è stata anche protagonista del caso in cui l'esercito avrebbe giustiziato diversi civili a Putumayo. In questo caso, il rapporto ha evidenziato le accuse ricevute e ha sollevato il bombardamento di marzo dell'anno precedente in cui sono stati uccisi diversi minori, sul tema, il dossier affermava: «L'esercito è stato accusato di alcuni omicidi, alcuni dei quali, secondo i funzionari militari, erano «errori militari». In altri casi, i funzionari militari hanno affermato di ritenere che un individuo stesse combattendo per conto di un gruppo armato, mentre i membri della comunità hanno affermato che la vittima non era un combattente. Il 2 marzo, l'esercito ha bombardato un sito di dissidenti delle FARC a Guaviare e ha denunciato la morte di 13 dissidenti delle FARC».

A loro volta, le ONG, la stampa e la popolazione civile, hanno sottolineato allo Stato per varie minacce o molestie durante la stagione delle proteste, a sua volta, è stato evidenziato il muscolo pubblicitario che il governo nazionale ha usato per evidenziare nei media, notando «ONG e giornalisti hanno denunciato un aumento di molestie e minacce da parte dei funzionari statali, compresi gli agenti di polizia, durante la copertura delle proteste in tutto il paese. La violenza e le molestie, così come la criminalizzazione della diffamazione, hanno inibito la libertà di stampa e il governo ha spesso influenzato la stampa, in parte attraverso i suoi ampi budget pubblicitari».

Questo rapporto ha anche evidenziato l'interferenza che i civili hanno avuto nella loro connessione internet, poiché in molte occasioni è stata segnalata la presenza di inibitori di rete che limitano l'accesso totale ad alcune reti di comunicazione. Allo stesso tempo, vengono sollevate domande sull'escalation della violenza contro i leader sociali e le popolazioni indigene che sono state colpite dalla criminalità negli ultimi mesi.

