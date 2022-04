Jorge Luis Pinto recordó la época de Freddy Rincón en Santa Fe y un particular reclamó que le hizo la mamá del futbolista

Jorge Luis Pinto fue técnico de Freddy Rincón en Santa Fe entre 1986 y 1987. Fotos: Colprensa (Álvaro Tavera) / Archivo

Jorge Luis Pinto, fue el entrenador santandereano que vio debutar con apenas 19 años en el Fútbol Profesional Colombiano al ‘Coloso de Buenventura’ Freddy Rincón, cuando dirigía el equipo bogotano, Independiente Santa Fe.

Pinto ha reconocido el talento innegable del ‘Coloso’ y como era una ficha clave para el ‘expreso rojo’ que dirigió. “Cuando vi su potencial en Santa Fe llegué a decir que el equipo sería ‘Freddy Rincón y 10 más’, era muy técnico, rápido, fuerte y seguía instrucciones. Le tomé mucho cariño, en el equipo decían que era como mi hijo”, aseguró en entrenador Santandereano.

También resaltó las cualidades de Rincón a la hora de adaptarse a lo solicitado en los entrenamientos y partidos profesionales: “En la única posición que le faltó jugar fue de arquero … Un día lo puse de marcador de punta, otro de central”.

Sobre su paso por Santa Fe afirmó el entrenador santandereano: “Tenía una carrocería de camión, pero un motor de Volkswagen. Esa fue la gran evolución que tuvo. Le enseñamos a jugar un fútbol colectivo con velocidad”.

Curiosamente señaló una anécdota con la mamá del ‘Coloso de Buenaventura’, quien resaltaba el evidente trabajo de Pinto en la personalidad de Rincón: “Una vez en un partido que jugamos con Santa Fe en Buga, saliendo del hotel en la puerta estaba una señora sentada y cuando me vio me llamó y me dijo que era la mamá de Freddy. De inmediato me peguntó ‘¿Qué le hizo a Freddy?’”.

Pero no fue el único trabajo que tuvieron en conjunto estos dos profesionales del fútbol en Colombia, se encontrarían nuevamente en un club bogotano, esta vez Millonarios, donde Pinto y Rincón dirigieron tácticamente al embajador.

El santandereano resaltó el acompañamiento mental que daba el ‘Coloso’ en los jugadores albiazules: “Él hablaba mucho con los muchachos, yo les decía que lo escucharan, que aprendieran de sus vivencias como futbolista. Freddy es un hombre muy respetuoso, oportuno, habla lo que tiene que hablar y es muy discreto”.

Para el ‘Coloso de Buenaventura’ no han cesado los buenos deseos para que mejore prontamente su estado de salud, así lo han demostrado muchas figuras del Fútbol mundial.

Falcao, quien actualmente juega para el Rayo Vallecano de España, escribió, “Mis oraciones y un abrazo a familiares y amigos de Freddy Rincón en estos momentos tan duros. Mucha fuerza para él en estos momentos de lucha por su vida”. Este es el primer referente de la Tricolor que se manifiesta con respecto a la situación de Rincón.

Junto a Falcao, algunos exjugadores, clubes y entrenadores se han manifestado con respecto a lo sucedido por Rincón. Jorge Bermúdez escribió en sus redes sociales: “Fuerza amigo. Pronta recuperación. Dios te acompañe siempre”.

Por su parte el Corinthians, equipo en el que se convirtió en ídolo, publicó, “todas nuestras oraciones están con nuestro campeón mundial Freddy Rincón, quien sufrió un grave accidente de tránsito en Cali. ¡Fuerza Freddy!”.

Así mismo, la jugadora de la selección Colombia femenina, Nicole Regnier, también envió su mensaje de aliento a Rincón: “Porque pusiste a soñar a este país Y le diste grandeza, fuera FREDDY EUSEBIO. Mereces salir de esta!”.

Uno de los últimos partes del ‘Coloso de Buenaventura’ dicho el día de hoy miércoles 13 de abril es que “Su condición y criticidad son extremas”, informó Laureano Quintero, director médico de la Clínica Imbanaco donde está siendo atendido Freddy Rincón.

