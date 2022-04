Tomate Barraza e sua figlia Gaela fanno lavori sociali e il cantante si commuove: «Mi dispiace di non aiutare tutti»

'Tomate' Barraza e sua figlia Gaela Barraza erano questo mercoledì 13 marzo nel programma En Boca de Todos a presentare la sequenza «Te compro todito» in cui entrambi sono scesi in piazza per aiutare finanziariamente le persone a basso reddito che lavorano vendendo caramelle o qualche prodotto.

La cantante e la vincitrice di Miss Peru La Pre 2022 erano nel distretto di San Miguel e distribuiti un po' di soldi tirando lacrime in chi ne ha beneficiato. Come si può vedere nel video, la giovane modella ha dato un po' della sua mancia come parte della donazione.

Questo ha indubbiamente commosso l'altra emittente radiofonica e non ha esitato a ringraziare la produzione del programma per averlo chiamato a partecipare a questa sequenza e soprattutto con sua figlia.

«Vogliamo ringraziarti (a En Boca de Todos). Siamo sicuramente uno strumento per raggiungere le persone che ne hanno davvero bisogno. Ringrazio la produzione del programma per averci chiamato «, ha detto Carlos Barraza molto commosso dopo aver visto il riassunto del suo lavoro sociale.

Ha anche evidenziato la compagnia dell'adolescente quattordicenne e si è rammaricata di non aver potuto aiutare più persone. «Io, mio padre e mio nonno mi hanno insegnato che l'elemosina ci libera dal peccato. Sono orgoglioso della qualità che Gaela deve accompagnarmi nel fare queste cose. Mi dispiace di non poter aiutare tutti».

Da parte sua, Gaela Barraza ha ringraziato i suoi genitori Carlos Barraza e Danuska Zapata per averle permesso di partecipare a questo lavoro sociale e per le opportunità che le danno di studiare e i suoi gusti personali. Ha anche elogiato suo padre per il grande senso di aiuto che ha.

«Ringraziare la vita e i miei genitori per tutte le opportunità che mi danno di studiare e di essere qui in modo da poter aiutare gli altri che non hanno le stesse risorse degli altri. Grazie a mio padre perché è un uomo molto guerriero e per tutte le cose che mi ha insegnato. Ha un cuore molto carino», ha detto.

