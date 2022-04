Sette anni dopo la prima stagione, il «Junior» si è incontrato di nuovo in «MasterChef Celebrity»

Gli spettatori di «MasterChef Celebrity» hanno visto lunedì scorso il ritorno dei comici nella cucina più famosa del mondo. Figure come Piter Albeiro, Freddy Beltrán, Hassam e Juanda Caribe hanno rispolverato i loro talenti culinari e hanno preparato i loro migliori piatti con il tonno insieme a Pamela Ospina e Chicho Arias, che gareggiano in questa stagione.

Tuttavia, martedì sera le celebrità non sono riapparse nel programma, ma invece lo spazio è stato aperto per quei bambini che hanno partecipato alla prima e unica stagione dell'edizione «Junior» e la cui trasmissione è stata nel 2015, lasciando Yulitza Sarmiento come vincitore che, di fatto, faceva parte di questa riunione.

Insieme a lei sono arrivati altri sei giovani, tra cui Rodrigo Perdomo, che attualmente è un famoso influencer gastronomico; María José Roldán, la «stella degli alfajores» di sette anni fa. Infatti, ha recentemente creato un'impresa dedicata alla produzione e alla vendita di questi dolci.

Matías Ramírez, Daniel Gómez (un altro dessert «duro») e Valeria Valencia erano altri ex partecipanti che hanno indossato di nuovo il grembiule bianco, con la missione di dimostrare di aver mantenuto intatte le loro abilità di cuochi.

Tutti hanno ricordato il loro soggiorno in cucina nel 2015, anche quando si è trattato di fare la sfida della «scatola misteriosa», che conteneva yogurt greco: tutti dovevano fare una preparazione con questo cibo. Non cucinavano da soli, al contrario, gli chef li dividevano in due gruppi di quattro, di cui due dovevano preparare piatti dolci e altri due - preparazioni con sale.

Tutti avevano l'obiettivo di preparare piatti per 11 persone, quindi la pressione è stata avvertita durante i 60 minuti a disposizione. A metà della sfida, gli esperti hanno fatto un giro per le cucine, dimostrando che, come si aspettavano, i dessert sono stati curati da María José e Daniel, mentre Rodrigo era uno dei leader di una delle squadre.

Alla fine della sfida, tutti hanno applaudito, non solo per la convinzione di aver fatto buoni preparativi, ma perché si sono incontrati molti anni dopo. Più tardi, gli chef hanno annunciato che i commensali sarebbero stati loro stessi e anche le giurie, tutti riuniti a un banchetto.

Anche Christopher Carpentier, che è uno dei meno testati nelle valutazioni, ha mangiato la stragrande maggioranza dei piatti consegnati dai giovani. E il feedback non si è fatto attendere: Jorge Rausch ha chiesto del modo in cui avevano usato lo yogurt, a cui Rodrigo ha risposto che un curry che avevano preparato conteneva questo caseificio.

Daniel ha «tirato fuori la spina» la scorsa stagione e ha preparato una schiuma a base di crema chantilly. I patacones di Yulitza sono stati ben accolti da Chris e Nicolás de Zubiria non ha risparmiato elogi per Majo per i suoi alfajores. Jorge Rausch era d'accordo con il suo verdetto ma, nonostante la degustazione di gruppo, hanno dovuto scegliere un gruppo vincente.

Infine, sia i giudici che i concorrenti hanno stabilito che c'era un «legame tecnico»; anche, lo chef bogotano ha dichiarato che «la gastronomia ha vinto» sapendo che ognuno conserva le proprie abilità culinarie. Adesso, i fedeli spettatori dello spettacolo si riuniranno questo mercoledì nella cucina più famosa del mondo per mostrare tutto ciò che hanno imparato nelle stagioni del reality show.

