Migrazioni: i viaggiatori si sono svegliati per elaborare e ottenere passaporti di emergenza

I viaggiatori si sono svegliati fuori dalle migrazioni

Centinaia di viaggiatori disperati si sono svegliati fuori dalla sede della Sovrintendenza Nazionale delle Migrazioni per essere in grado di elaborare e ottenere il loro passaporti biometrici peruviani che permette loro di lasciare il paese e godersi le vacanze di Pasqua senza problemi.

La mancanza di passaporti e guasti nel sistema di stampa di questo documento ha causato lunedì scorso, 11 aprile, che più di 100 persone non sono state in grado di salire a bordo i loro voli e pagano diverse migliaia di dollari per riprogrammare i biglietti e non perderli.

In questa occasione, l'Ufficio Immigrazione partecipa solo agli appuntamenti programmati e ai viaggiatori che viaggiano entro le prossime 48 ore, altrimenti non si occuperà della richiesta.

Secondo il giornalista di América Noticias, alcune persone hanno trascorso la notte fuori dalla sede di Breña per essere viste per prime, ma alcuni viaggiatori si sono lamentati ieri del ritardo nella consegna del passaporto, poiché dopo aver completato la procedura devono attendere fino a cinque ore per la consegna di il documento. Molti devono persino correre con le valigie all'aeroporto per non perdere il volo.

Lunghe code all'estero per le migrazioni

Durante un tour degli esterni di Migraciones, sono state viste anche decine di persone con disabilità, con i loro bambini piccoli e adulti più grandi in attesa seduti e abbracciando coperte che li riparano perché per alcuni giorni la temperatura a Lima è diminuita notevolmente, soprattutto al mattino presto.

Rispetto a ieri, oggi l'ammissione è stata data con calma e senza intoppi, ma le lamentele ricadono sul ritardo delle cure quando si è all'interno dei locali.

All'aeroporto Jorge Chávez, la situazione è più calma e la procedura viene eseguita normalmente, ma alcune persone vengono indirizzate all'ufficio del Mall Plaza Bellavista per la consegna del documento, causando disagio tra gli utenti.

PARTECIPERANNO A PASQUA

Attraverso una nuova dichiarazione, Migraciones ha riferito che «al fine di offrire maggiori servizi a coloro che hanno bisogno di elaborare i loro passaporti, è stato disposto che il l'agenzia decentralizzata del Jockey Plaza parteciperà questo giovedì e venerdì santo. L'attenzione in questi luoghi sarà dalle 8:00 alle 17:00 per i cittadini che richiedono il passaporto perché sono programmati per lasciare il paese entro le prossime 48 ore».

Aggiungono che l'agenzia Mall Plaza Bellavista si occuperà dei casi che verranno deferiti dall'Ufficio Migrazione dell'aeroporto Jorge Chávez. «Questo è per coloro che elaborano il passaporto 24 ore prima del volo di linea».

Inoltre, sostengono che «Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KLM e Air France sono state in grado di fornire servizi per riprogrammare i voli senza il pagamento di tasse e costi aggiuntivi».

«È così che si prendono cura dei passeggeri che sono stati colpiti nei giorni scorsi dal ritardo nell'ottenimento di un passaporto elettronico», afferma il comunicato.

«È anche gestito con l'Association of International Air Transport Companies - AETAI e con ciascuna delle 25 compagnie aeree internazionali che hanno un punto di partenza nel nostro Paese per fornire strutture a chi ne ha bisogno»

