L'Uruguay è tra i primi 25 paesi in termini di sicurezza e protezione

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

L'Uruguay è entrato nella classifica dei primi 40 cittadini del mondo, secondo una lista stilata da CS Global Partners, la società inglese di marketing e consulenza, specializzata anche in soluzioni di residenza e cittadinanza per investimento.

L'azienda genera il World Citizenship Report, che valuta 187 paesi in tutto il mondo. La soddisfazione, l'attrattiva e gli standard di qualità della vita riportati quando si vive in essi sono presi in considerazione, secondo Nueva Majoridad Uruguay, un centro studi dedicato allo studio e all'analisi sociopolitica.

È così che l'Uruguay ha raggiunto 72,3 punti, così come paesi come la Romania, e ha raggiunto il numero 39 con una media di tutte le categorie. All'interno dei paesi dell'America Latina, è arrivato secondo, dopo il Cile che ha ottenuto 75,1 punti. Quest'ultimo si è classificato al 33° posto nella classifica globale.

I punteggi sono calcolati sulla base di cinque caratteristiche: sicurezza e protezione, opportunità economiche, qualità della vita, mobilità globale e libertà finanziaria. In questo senso, anche se l'Uruguay si colloca tra i primi 50 in basso, dove ha il maggior numero di punti è nel pilastro «sicurezza e protezione». Lì, si è classificato 25° in tutto il mondo ed è il primo in America Latina.

In particolare all'interno di «sicurezza e protezione», viene misurata la capacità che ogni paese offre in questi parametri, sia a livello individuale di ciascun cittadino che in situazioni di conflitto generale. Con un punteggio di 81,9, l'Uruguay è arrivato al 25° posto e primo nel suo continente.

Sopra l'Uruguay c'era San Marino, con 82,4 punti e, sotto, Monaco, con 81,8. Allo stesso tempo, il prossimo paese latinoamericano ad apparire in classifica è il Costa Rica, al 30° posto con 78,5 punti e il Cile, al 41° posto con 74,8 punti. Il primo, a livello mondiale, è l'Islanda con 96,2 punti.

Per quanto riguarda le «opportunità economiche», l'Uruguay ha raggiunto 63,5 punti, apparendo al 47° posto. Questa caratteristica valuta la capacità di ciascun paese di estendere ricchezza, comfort materiale e altri benefici, una delle chiavi di un'economia forte, a tutti i suoi cittadini.

A livello regionale, la «Svizzera d'America» è il terzo paese più attraente in quest'area. Prima di lui ci sono il Cile, al 27° posto con 70,5 punti, e il Messico, al 42° posto con 64,9 punti. A livello globale, il punteggio più alto è stato Singapore, con 84,8 punti.

Per quanto riguarda la qualità della vita, è uno dei punteggi peggiori che l'Uruguay ha ottenuto. L'azienda misura e calcola la capacità di un paese di fornire ai propri cittadini un'alta qualità della vita in ciò che è fisico, economico, culturale, sociale ed educativo.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

In questa categoria, il paese ha ottenuto 73,6 punti, classificandosi al 53° posto. È circondato dal Montenegro, con 73,8 punti e dal Kazakistan, con 73,1 punti. A livello latinoamericano, è al quarto posto, sotto il Cile, con 77,7 punti, l'Argentina, con 78,8 punti, e il Costa Rica, con 73,9 punti. Da parte sua, la Svizzera ha conquistato il primo posto al mondo con 92 punti.

La mobilità globale misura il numero di paesi a cui i cittadini possono accedere senza la necessità di un visto. Questa categoria è la seconda in cui l'Uruguay ha ottenuto il miglior punteggio al mondo. Con 72,9 punti, si è piazzato al 29° posto tra il Messico, con 74,6, e Mauricio, con 72,6.

A livello globale, il paese con il miglior accesso di viaggio ad altre nazioni è il Giappone, che ha ottenuto 91,4 punti. Tra le società latinoamericane, sopra l'Uruguay, ci sono il Cile, con 82,6, l'Argentina con 78,8 e il Brasile con 76,3.

Infine, in termini di libertà finanziaria, l'Uruguay ha ottenuto 66,3 punti, che sarebbe il punteggio più basso in tutte le categorie. Appare, in tutto il mondo, al 36° posto. Ciò tiene conto della capacità di ciascun paese di fornire un quadro normativo favorevole e stabile per la registrazione e lo svolgimento delle imprese e la detenzione di beni personali e commerciali.

L'Uruguay è quindi il secondo latinoamericano in questa categoria, dietro al Cile, che ha il 27° posto mondiale con 69,8 punti. La Nuova Zelanda ha la migliore libertà finanziaria al mondo, con 87,4 punti.

