La Procura accusa l'ex sindaco di Manaure, La Guajira, per irregolarità nella registrazione e nel possesso

Per presunte irregolarità nella registrazione e nel possesso di Juan José Robles Julio come sindaco del comune di Manaure, dipartimento di La Guajira, per il periodo 2020 - 2023, l'ufficio del procuratore generale ha presentato accuse contro l'ex presidente di questa città caraibica colombiana.

Il Pubblico Ministero sta indagando se l'ex sindaco ha subito motivi di incapacità a causa di occupare la posizione di prima autorità del comune, pur avendo una presunta relazione nel secondo grado di consanguineità, cioè, se è il fratello di Carlos Arturo Robles Julio, che ha servito tra il 2018 e il 2021 come rettore dell'Università di La Guajira entro 12 mesi prima della sua elezione.

A causa di questi fatti, il tribunale amministrativo dipartimentale ha presentato una sentenza il 15 gennaio 2021, che è stata confermata dal Consiglio di Stato, in cui l'atto di elezione di Robles Julio a sindaco di Manaure è stato dichiarato nullo e ha ordinato l'annullamento della credenziale concessa dal conteggio commissione accreditata come tale.

L'organo di vigilanza indica che l'ex presidente ha violato il paragrafo 4 dell'articolo 37 della legge 617 del 2000, in cui si afferma che, «Non può essere registrato come candidato, né eletto, né nominato sindaco municipale o distrettuale: (...) 4. Chiunque abbia legami (...) di parentela fino al secondo grado di consanguineità, con funzionari che entro dodici (12) mesi prima dell'elezione hanno esercitato l'autorità amministrativa (...) nel rispettivo comune (...)».

Allo stesso modo, la Procura ha indicato che in questa fase del processo, l'eventuale colpa dell'ex presidente è stata provvisoriamente classificata come molto grave, commessa come colpa molto grave, per la manifesta violazione delle norme imperative.

Da parte sua, l'ufficio del procuratore di La Guajira ha indicato che dopo la fase di indagine, il file verrà inviato all'ufficio designato al fine di far avanzare il processo disciplinare dell'ex sindaco, davanti al quale i soggetti del procedimento possono presentare dichiarazioni di non responsabilità, versione gratuita e fornire e richiedere le prove e le loro memorie, se lo ritengono pertinente.

Juan José Robles Julio, ex sindaco eletto di Manaure, ha ricevuto nel febbraio 2021 tre richieste di nullità elettorale dagli avvocati Carlos Andrés Urbina Morales, Emiliano Arrieta Monterroza e Carlos Mario Isaza Serrano.

Il tribunale amministrativo di La Guajira ha annullato la sua credenziale che lo ha accreditato come sindaco del comune di Manaure in quell'occasione. La sentenza del tribunale è stata in primo grado, il che significa che Robles Julio ha la possibilità di presentare un ricorso per impugnare la decisione.

Le argomentazioni presentate dai tre avvocati, secondo le informazioni del quotidiano El Espectador, erano che Robles non era «in grado di candidarsi all'ufficio del sindaco di Manaure, perché suo fratello Carlos Robles Julio, è l'attuale rettore dell'Università di La Guajira, e si esercita secondo i suoi criteri dell'autorità civile e amministrativa nella conclusione di contratti alma mater».

