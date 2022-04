Hanno trovato tre corpi bruciati e abbandonati nel tratto autostradale del Chiapas

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Il 12 aprile, elementi del Procuratore Generale dello Stato (FGE) del Chiapas hanno trovato tre corpi bruciati e abbandonati su un tratto di autostrada nel comune di Arriaga.

Di conseguenza, il corpo ha riferito che è stato aperto un kit investigativo per il reato di omicidio qualificato commesso contro le vittime non identificate.

Secondo i media locali, i corpi sono rimasti bloccati a 8 metri lungo il nastro di asfalto. Tuttavia, hanno negato che una delle tre persone decedute avesse segnalazioni di persone scomparse.

A seguito del rapporto del ritrovamento, elementi della polizia specializzata e dei servizi di esperti sono arrivati sulla scena al chilometro 33+100, sull'autostrada Arriaga-Tuxla, per cordonarlo e individuare i cartelli per chiarire i fatti.

Nel frattempo, i corpi sono stati trasferiti al Forensic Medical Service (Semefo) per eseguire la necroscopia della legge e l'estrazione di campioni per l'identificazione di profili genetici.

los cadáveres se encontraban varados a 8 metros hacia abajo de la cinta asfáltica. (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

Il 12 aprile, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha presunto la riduzione del 3,5% degli omicidi durante la sua amministrazione. Nonostante ciò, ha riconosciuto che «potrebbe volerci più tempo» per pacificare il Paese.

Questo perché la sua amministrazione ha superato la cifra di 100.000 omicidi nel mezzo del periodo di governo, che supera quello registrato nel mandato di Enrique Peña Nieto (2012-2018) e Felipe Calderón (2006-2012). Tuttavia, la tendenza all'omicidio intenzionale è leggermente diminuita.

In questo contesto, sei entità rappresentano il 50% degli omicidi intenzionali minori per i primi due mesi del 2022: Michoacán, Guanajuato, Baja California, Stato del Messico, Jalisco e Chihuahua; entità in cui sono stati testimoni atroci massacri.

Tuttavia, le demarcazioni al di fuori della lista hanno anche registrato manifestazioni a sostegno della crisi della sicurezza, come Guerrero, dove sono stati cinque corpi trovato. tra decapitati nei sedili e nel bagagliaio di un taxi a Juchitan.

Vivienda donde ocurrió el asesinato de una familia en Tultepec (Foto: Twitter@EdomexRed)

Interrogato da questo scenario, López Obrador ha affermato che il 75% degli omicidi intenzionali registrati nel paese sono legati alla criminalità organizzata, come schema indagini sul massacro di una famiglia di otto persone (quattro minori) a Tultepec, Edomex.

Gli esperti che hanno esaminato la scena del crimine hanno trovato sulla scena più di 30 bossoli e una borsa con capsule contenenti sospetta cocaina. Una delle vittime era riuscita a sopravvivere all'attacco ed è stata portata all'ospedale Vicente Villada, dove era stata denunciata in condizioni delicate. Tuttavia, pochi istanti dopo fu annunciata la sua morte.

Al momento dell'arrivo alla colonia di La Cañada, le autorità messicane hanno trovato i sette corpi con il colpo di grazia.

L'Ufficio del Procuratore Generale di Giustizia (FGJ) dello Stato del Messico ha concentrato le sue indagini sul padre della famiglia, identificato come Jonathan Ulises, perché sospettano che i quattro uomini arrivati su due motociclette presso la famiglia casa lo stavano inseguendo per riscuotere un debito per traffico di droga.

Le indagini che hanno seguito il massacro hanno rivelato che Jonathan, 22 anni, faceva parte di un gruppo di narco-nudisti che operavano nella zona.

CONTINUA A LEGGERE: