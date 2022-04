Due bambini e una donna sono morti in un incidente d'autobus sull'autostrada Medellín - Chocó

La mattina presto del 13 aprile si è verificato un grave incidente che finora ha causato tre morti e più di 10 feriti, alcuni gravemente. L'incidente è avvenuto vicino al comune di Carmen de Atrato, a Chocó, dove è stato consegnato un autobus per la città di Quibdó.

Secondo le autorità, l'autobus era partito da Cocorná, ad Antioquia, verso la capitale del Chocó. I passeggeri, a quanto pare, erano più di 20 parenti. Nelle prime ore del mattino, l'autobus si sarebbe capovolto, lasciando molti di loro gravemente feriti.

Dana González, coordinatrice medica dell'ospedale San Roque de Carmen de Atrato, ha detto ai media locali Publi Noticias, che all'alba hanno ricevuto una chiamata da un residente di El Seis, che ha denunciato l'incidente. Hanno chiamato le autorità e si sono recati nella zona per rispondere all'emergenza.

Vi furono trasferite dieci persone, di cui 2 furono inviate a Medellin e Bolivar ad Antioquia. Gli altri otto rimangono con ferite complesse, hanno richiesto suture, hanno ossigeno e sono stati sottoposti a esami e radiografie.

Apparentemente, il veicolo guidato da uno dei parenti aveva guasti meccanici, il guidatore ha perso il controllo del volante e ha finito per rotolare attraverso un burrone fino a quando non è finito in un affluente del settore. Il salvataggio è avvenuto tra le 2:00 del mattino e le 5:00.

Secondo il dipartimento amministrativo di gestione dei rischi di Chocó, l'incidente ha lasciato tre vittime provenienti da Cocorná, Antioquia. Di cui due erano minorenni. I media locali dicono che avrebbero 5 e 10 anni, mentre l'adulto sarebbe un insegnante di Chocó.

Sarebbero tutti membri della stessa famiglia, che si sarebbero trasferiti a Yuto per trascorrere il periodo pasquale, e secondo il sindaco di Carmen de Atrato, avrebbero noleggiato il furgone per spostarsi.

Secondo il quotidiano El Universal, le autorità stanno indagando se l'incidente sia avvenuto a seguito di guasti meccanici presentati dal veicolo. Chiedono se i passeggeri avrebbero cambiato autobus lungo la strada. In quanto valutano anche l'ipotesi di un micro sogno del guidatore.

Questo non è stato l'unico incidente nel dipartimento di Chocó. Secondo la stazione Blu Radio, sulla strada che porta dai comuni chocoan di Risaralda a Conondo, nel settore di Santa Cecilia, è stato ribaltato anche un altro veicolo di tipo willys.

L'incidente ha provocato la morte di un bambino e 10 feriti. Il minore era un abitante della comunità indigena della penisola, la Riserva Indigena Tahamí dell'Andágueda superiore, nel comune di Bagadó. Gli altri feriti sono stati indirizzati all'ospedale di Santa Cecilia.

La National Road Safety Agency (ANSV) ha riferito finora questa Pasqua, 356 incidenti, che hanno causato 58 morti e 399 feriti. È importante notare che nonostante il numero di incidenti rispetto al dato del 2021, si può concludere che questi sono diminuiti dell'11%, poiché lo scorso anno sono stati segnalati 399 incidenti in cui 70 persone sono morte e 463 sono rimaste ferite.

A questo proposito, va sottolineato che i dipartimenti che segnalano il maggior numero di incidenti sono: Valle del Cauca, Bolívar e Cesar, secondo El Tiempo, la prova di ciò è che tre regioni coprono il 51,7% degli incidenti segnalati e che l'eccesso di velocità è molto comune, che è il motivo più comune per segnalati incidenti stradali in Colombia.

