Dopo quasi due anni di distanza, Arturo Peniche e sua moglie sono in viaggio di riconciliazione

È stato nel 2020 che Arturo Peniche ha suscitato scalpore tra il pubblico rivelando di essersi separato dalla moglie Gabriela Ortiz dopo un matrimonio di quasi 40 anni. L'attore ha fatto l'annuncio a sorpresa durante l'intervista rilasciata alla giornalista Mara Patricia Castañeda per il suo canale En casa de Mara e ha subito scioccato il suo pubblico, che ha considerato il suo matrimonio come un esempio di unione nell'intrattenimento messicano.

Poi, l'attore di soap opera come Maria Mercedes ha spiegato di essersi sentito improvvisamente sottovalutato nel suo matrimonio e che «non capiva più» con la madre dei suoi due figli, così ha deciso di lasciare la casa di famiglia, anche se non ha sollevato la possibilità di divorzio, lasciando aperto il possibilità di riconciliazione.

«Spero che questa separazione sia temporanea con Gaby, stiamo aggiustando le cose, lei è a casa e io sono nella mia (...) Amo, amo molto mia moglie, non riuscivo ad adattarmi a determinate esigenze che ha e non sapeva come adattarsi a determinate esigenze che ho e di cui stiamo parlando», ha detto poco dopo per il programma Sale the sun.

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

Per un anno e sette mesi, l'attore ha avuto vari approcci con sua moglie, senza un ritorno formale con la donna che ha sposato all'età di 20.

Nell'aprile 2021, Peniche ha assicurato che non stava riconquistando sua moglie, ma stava coltivando l'amore che cercavano da quasi quattro decenni. «Ti dirò una cosa, qualcuno ha detto che sto riconquistando mia moglie, voglio dirti che non devi riconquistare nulla, devi prenderti cura di esso, devi placarlo, devi amarlo e i cambiamenti che hanno avuto luogo nel mio matrimonio sono stati abbastanza importanti, dove sia lei e sto maturando», ha dichiarato a TvNotas.

Il padre del pilota e attore Brandon Peniche ha detto allora che per lui la separazione è una fase importante della sua vita che la maggior parte delle coppie deve attraversare, soprattutto se stanno insieme da troppo tempo. Oltre all'affetto e all'amore che prova per sua moglie, l'attore di La indomable ha confessato che la sua famiglia ha dovuto fare molto e la quantità di esperienze che hanno avuto insieme.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

«Penso che tutti i matrimoni nella vita abbiano dei riadattamenti e beh, è stato anche il mio turno. Tanti anni di matrimonio, 39 anni di matrimonio, con due figli, tre nipoti, che ci hanno dato la continuità dell'essere e la felicità di essere, quindi perché non approfittarne e andare avanti», ha spiegato poi.

Adesso, un anno e sette mesi dopo la loro separazione, è stato Brandon Peniche, figlio dell'attore veterano, che ha partecipato come ospite allo spettacolo Hoy, dove ha scoperto che i suoi genitori sono così impegnati nella loro riunione che hanno intrapreso un viaggio di riconciliazione.

«In questo momento stanno viaggiando, stanno bene, ci sono», ha detto. Brandon, che fino a pochi mesi fa faceva parte dei ranghi di TV Azteca per annunciare in seguito il suo ritorno in Televisa, ha condiviso che la separazione dei suoi genitori li ha aiutati sia a maturare individualmente che in coppia.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

«Penso che li abbia rafforzati di più come esseri umani, penso che li abbia fatti maturare molto e penso che essere soli e poter pensare a tutto per un po ', siano arrivati tempi difficili per tutti e penso che anche questo abbia influenzato molto. Oggi, vederli insieme o separati mi dà gioia «, ha detto in relazione alla crisi sanitaria del COVID-19, al culmine della quale in Messico, a metà 2020, Arturo Peniche e Gaby Ortiz si sono separati.

