Acapulco Shore 9 capitolo 13: Karime Pindter e Fer Moreno si sono chiusi in ufficio

Verso il suo gran finale di stagione, Acapulco Shore 9 ha presentato in anteprima il capitolo 13 intitolato Arriba Cartagena, dove la famiglia più controversa di MTV e Paramount + ha finalmente conosciuto le strade più popolari della Colombia. Nonostante ciò, l'inizio ha dimostrato che Rocío e Santiago hanno fatto pace dopo il momento scandaloso in cui si è battuto a Joseph per il suo amore.

«Se stessi considerando il fatto che, beh, non lo so, potremmo avere una relazione più divertente. Mi dà fastidio, beh non sarò tossico...», ha detto la tapatia al nativo di Città del Messico, prima di proporre di «smettere di essere un file» e che si sono davvero ubriacati.

Allo stesso tempo, ma in un'altra parte della grande casa Maria ha annunciato che si sarebbe ritirata dalle vacanze nonostante avesse poco tempo per entrare: la sua permanenza in casa è stata accolta molto male dai fan della realtà.

María se fue de la casa (Foto: MTV)

«Quello che prendo da questa vacanza è: che non dovrei prendere guaro, che non dovrei entrare in relazioni e che voglio sicuramente tornare in un'altra vacanza», ha detto Maria mentre tutti l'hanno licenziata molto superficialmente, pur essendo Fer Moreno, uno dei suoi pochi amici, che ha detto di non essere una parte fondamentale di la stagione e che forse non dovrei essere nella stagione 10: «Ti giuro che vado molto d'accordo con Maria e sì mi mancherà un po' ma a parte me la rete non credo che a nessuno, non a te (al pubblico) mancherà».

«Qualsiasi pretesto è buono per afferrare il pedale», ha detto Karime poco prima di iniziare una «festa inutile» a bordo di uno yacht, in occasione della partenza di Maria. Sono arrivati in una nuova spiaggia e la rumba è iniziata: il Cile ha formalizzato il suo fidanzamento con Nati Peláez, Pindter ha concluso la sua relazione con Alba dopo un giorno, come promesso, Fer Moreno piangeva per l'amicizia con le sexibajitas accanto a Carlos, ha detto Altafulla Jacky lo apprezzava perché era più di un paio di occhi verdi e Santiago ha fatto ubriacare Rocío.

"Chile" y Nati formalizaron su relación (Foto: MTV)

Mentre Rocío vomitava, Santiago faceva festa e rideva, motivo per cui gli uomini della casa, compresi José e Beni, erano infastiditi dall'atteggiamento di «vendetta» che stava avendo l'influencer. Le bevande sembrano essere passate alla maggior parte delle donne, perché sulla via del ritorno a casa, Moreno iniziò a piangere per la perdita della sua amicizia con Jacky, così Beni gli chiese di venire a parlarle:

«Stai ancora facendo la stessa cosa che non faresti nella vita reale. Cosa vuoi? Non capisco cosa vuoi, toglierlo (ad Altafulla), tatuarmi il tuo nome sul viso. Io sono qui, sono sempre stata qui», ha detto Ramirez a Fer quando ha appena chiesto un abbraccio, al quale è stata d'accordo ma a condizione che fosse solo per 10 secondi. Alba da parte sua stava solo cercando di assumere il suo stato alcolico, vedendo cosa è successo con il gruppo di amici che durante l'ottava stagione ha causato scalpore sui social network.

La famiglia Shore è arrivata a Cartagena con una grande sorpresa: Isa Castro è tornata per partecipare alla grande festa finale. Anche se è stato un soggiorno divertente, la notte su un disco ha fatto perdere a José la possibilità di «incoronarsi» con Fer, anche se questo ha quasi causato una rissa con Carlos. I due ragazzi hanno perso ma Karime ha vinto: «La tua perdita, il mio guadagno» così La Matrioska e Moreno si sono chiusi in ufficio, dopo una grande faida.

