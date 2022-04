Una donna di 70 anni chiede di essere soppressa a Soledad, Atlántico: «Se non ci riesco, lo farò da sola»

Fabiola Betancourt, una donna di 70 anni che vive nel comune di Soledad (Atlántico), ma di Medellín, vive quotidianamente un viacrucis: le sue sei malattie le causano un dolore costante che non solo le impedisce di camminare, ma in generale, di condurre una vita di qualità. Per questo motivo, ha deciso di fare domanda per il suo EPS per l'eutanasia.

In un dialogo con il quotidiano El Heraldo, la donna di Antioquia ha affermato che, nel tempo, le malattie che la affliggono hanno degenerato il suo corpo, che le ha causato ogni giorno forti dolori. Poiché vive da sola in una stanza in affitto nel quartiere di El Sol, e poiché non ha familiari stretti che possano aiutarla a gestire le sue condizioni, ha chiesto a EPS Mutualser di eutanasia.

Nonostante il fatto che la donna di 70 anni abbia espresso le sue condizioni di salute e abbia espresso il suo desiderio di ricevere l'eutanasia, e in più di un'occasione ha chiesto al suo EPS di dirle quale sia il processo per eseguire la procedura, ha assicurato RCN Radio che Mutualser non voleva fornire informazioni su di esso.

«Ogni volta che vado agli appuntamenti medici, chiedo agli operatori sanitari di guidarmi per fare questa richiesta, ma nessuno mi dà le informazioni corrispondenti per eseguire l'eutanasia che è già legale nel nostro paese», ha detto Betancourt alla stazione radio di Bogotà.

Puoi anche leggere: «Tutte le nostre preghiere sono con il nostro campione del mondo Freddy Rincón»: reazioni dopo l'incidente del ex calciatore

Ribadendo che le molteplici malattie che la affliggono costantemente e che causano anche la comparsa di piaghe sul suo corpo, Fabiola ha detto a El Heraldo che continuerà a lottare per l'eutanasia, e ha assicurato che, se non riuscisse a svolgere legalmente la procedura, avrebbe cercato di farlo da sola.

Date le condizioni di salute di Betancourt, e poiché le sue condizioni economiche non le permettono di ricevere cure migliori, dal momento che riceve solo 80.000 dollari al mese dal governo perché non era in grado di andare in pensione, RCN Radio ha contattato l'ufficio comunicazioni dell'EPS Mutualser per informarsi sulle denunce della donna di 70 anni, alla quale ha risposto che, al momento, stanno indagando sul caso.

Da parte sua, Fabiola, in mezzo alla sofferenza, ha chiesto all'EPS davanti ai microfoni di Blu Radio di garantirle l'accesso all'eutanasia, dal momento che ha assicurato che giorno e notte vive «con dolori alle gambe, ai fianchi, alle braccia, alle spalle. A volte piango».

Puoi anche leggere: «Non è la prima operazione in cui donne incinte e minorenni i combattenti cadono»: il generale Zapateiro davanti all'operazione a Putumayo

Va ricordato che, dal 2015, l'eutanasia è legale in Colombia, tuttavia, non è stato fino allo scorso luglio 2021 che la Corte Costituzionale ha esteso il diritto alla morte dignitosa ai pazienti non terminali che hanno subito «intense sofferenze fisiche o mentali da lesioni fisiche o gravi e malattie incurabili». Finora, due colombiani hanno accettato l'eutanasia in queste condizioni: Victor Escobar e Martha Sepulveda.





CONTINUA A LEGGERE