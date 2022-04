Ripudio di Putin nel suo sport preferito: dopo la sospensione nella Federazione di Judo, uno dei suoi leader gli ha dedicato una dura critica

Una delle personalità più illustri del judo giapponese ha duramente criticato l'invasione russa dell'Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin, un amico personale del judoka giapponese che ha descritto come un «codardo» a causa della durezza delle sue azioni.

Yasuhiro Yamashita, presidente della All Japan Judo Federation, la più grande associazione di judo del paese, ha condannato l'invasione russa e si è unito alle critiche delle personalità mondiali contro il presidente russo.

«Il presidente Putin è un judoka e queste azioni sono in contrasto con lo spirito e lo scopo del judo», ha detto Yamashita.

La denuncia dell'olimpionico ormai in pensione è arrivata lunedì, quando il bilancio delle vittime civili è di almeno 1.842, una cifra che inevitabilmente aumenterà perché non c'è ancora una fine chiara a questa guerra.

Yamashita ha avuto un rapporto amichevole con Putin nel corso degli anni, poiché condividono la passione per il judo e gli ideali che rappresenta.

Tuttavia, a causa dell'invasione dell'Ucraina, la Federazione internazionale di judo il mese scorso ha sospeso Putin come presidente onorario e ambasciatore. E a febbraio, il Taekwondo mondiale ha spogliato Putin della cintura nera onoraria del 9° dan, che lo aveva reso Gran Maestro.

Il rapporto tra il judoka giapponese e il presidente russo li ha portati a condividere in diversi spazi e scenari associati al judo, hanno persino registrato un video didattico insieme nel 2008 intitolato: «Impariamo il judo con Vladimir Putin».

El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo por su invasión militar a Ucrania. REUTERS

«Come judoka, la mia tristezza e i miei pensieri più profondi sono con il popolo ucraino, così come con tutti gli amanti del judo in tutto il mondo», ha aggiunto Yamashita sul suo sito personale.

Il judo è uno dei tanti sport praticati da Putin, che ha sempre mantenuto un'immagine pubblica di un uomo forte e leader atletico, che insieme all'hockey ha condiviso il massimo nelle preferenze del presidente russo.

Nel 2000, il leader del Cremlino ha visitato il prestigioso Kodokan Judo Institute di Tokyo, la sede internazionale di questo sport, dove ha ricevuto il sesto dan di «Kodokan judo». All'epoca, Putin disse: «Quando vengo a Kodokan, ho un senso di pace come se fossi a casa», ha riferito il quotidiano giapponese Asahi Shimbun.

Ha anche descritto i principi del judo, il rispetto per il proprio partner o avversario e l'autodifesa, come suggerimenti per sviluppare le relazioni tra Russia e Giappone in un momento in cui entrambi i paesi cercavano di cooperare tra loro come partner diplomatici.

Putin ha indicato di avere buoni rapporti con Yamashita e ha persino descritto l'olimpionico del 1984 come un «uomo molto buono». Con le offensive della Russia in Ucraina, Yamashita non poteva dire la stessa cosa del suo ex judoka.

CONTINUA A LEGGERE