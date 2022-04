L'influencer «Amara qua linda» e María Camila Sotelo hanno realizzato il sogno di diverse ragazze del quartiere di Santafe a Bogotá

La stigmatizzazione e la discriminazione nei confronti di gran parte degli abitanti del quartiere di SantaFe, nel centro di Bogotá, un settore in cui risiedono abitanti delle strade, sfollati dalla violenza nei territori, prostitute (uomini e donne) e raccoglitori di rifiuti, nonché venditori informali, sono alcuni dei principali problemi che sono stati dissipati da un'iniziativa che ha visto protagoniste diverse ragazze del settore, grazie al lavoro dell'influencer 'Amara qua linda' e della modella María Camila Sotelo.

L'unico scopo della sua visita in questo settore di capitali era quello di incontrare un gruppo di ragazze per socializzare per un momento sui problemi che le affliggono quotidianamente e sulle opportunità che hanno avuto in termini di istruzione, cultura e lavoro per le loro madri.

Allo stesso modo, le due influencer hanno trasformato in realtà i sogni di essere modelle per i più piccoli, poiché entrambi si sono occupati di allestire una passerella per renderle regine di bellezza, presentatrici e cantanti per un giorno; anche, e secondo entrambe le personalità, tre ragazze di questa zona sono state selezionate per partecipare a un bambino dove, inoltre, avranno l'opportunità di rappresentare la Colombia all'estero.

Questa piccola mostra, che è stata sostenuta dall'Esercito Nazionale, dalle aziende del settore privato e dalla comunità del quartiere stesso di Santafe, ha anche rappresentato un «simbolo di unione e empowerment femminile» attraverso il fatto di realizzare «i loro sogni, sogni di splendere», come affermato in una dichiarazione successiva al evento tenutosi questo fine settimana.

Allo stesso modo, i leader del quartiere hanno accompagnato il gruppo di minori che ha partecipato alla passerella, animata anche da diversi spettacoli di danza.

D'altra parte, vale la pena ricordare che sia Amara che suo fratello, Ami Rodríguez, continuano a creare contenuti per i social network nonostante l'influencer avesse avvertito del suo ritiro dai social media alla fine del 2021.

A quel tempo, il giovane ha condiviso molte foto e video in compagnia del fratello minore, Aladin, che soffre di un leggero ritardo dello sviluppo neurologico che gli impedisce di parlare chiaramente. La costante presa in giro e gli attacchi al minore hanno generato un forte rifiuto da parte del creatore digitale che ha minacciato di ritirarsi dai social media.

«Penso che la cosa migliore in questo momento, non so se è una decisione affrettata o altro, ma è quello che sento in questo momento nel mio cuoricino perché mi sento molto schiacciato, è allontanarmi di nuovo dai social media e andare in terapia o qualcosa per superare questo e passare questo ciclo», ha detto Rodríguez attraverso il suo Account Instagram, mentre è stato spazzato via le lacrime.

Tuttavia, ha dato ai suoi fan una certa tranquillità e ha detto che la decisione di lasciare i social network sarebbe stata temporanea, mentre chiarisce meglio le sue idee, assimila la situazione e, in compagnia della sua famiglia, di cui sua sorella, Amara que linda, fa parte, trovano soluzioni a questo tipo di disgrazie che, secondo lui, stanno diventando sempre più ripetitivi.

Successivamente, Ami Rodriguez ha riattivato i suoi social network, in particolare Instagram, dove attualmente ha più di quattro milioni di follower. Non ha nemmeno esitato a condividere di nuovo video in compagnia del suo fratellino, con il periodo natalizio l'ultima volta che ha caricato una registrazione che mostra la sua grazia e il suo umorismo bianco.

