Joe Biden ha nominato un ex membro del Congresso nato in Ecuador come consigliere speciale del Summit of the Americas

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato i suoi due consiglieri speciali al Summit of the Americas che si terrà a Los Angeles. L'ex senatore Usa Christopher Dodd, con il quale Biden ha lavorato nella commissione per le relazioni estere del Senato per più di 28 anni, e l'ex deputata ecuadoriana americana Debbie Mucarsel-Powell saranno i suoi consiglieri speciali per il vertice del 6-10 giugno.

Debbie Jessika Mucarsel-Powell, nata a Guayaquil il 18 gennaio 1971, è stata la prima ecuadoriano-americana a servire come membro della Camera dei Rappresentanti e del Congresso degli Stati Uniti. Mucarsel-Powell è un politico e amministratore del college che ha rappresentato il 26° distretto congressuale della Florida dal 2019 al 2021 dal Partito Democratico.

Mucarsel-Powell e Dodd sono fiduciosi che il presidente Biden riaffermerà e sosterrà i principi di collaborazione e rispetto tra i paesi dell'emisfero durante questo periodo di costante cambiamento e incertezza regionale, secondo Jen Psaki, addetto stampa della Casa Bianca.

Il Summit of the Americas è una conferenza dei capi di Stato e di governo dei paesi delle Americhe che si tiene dal 1994 per discutere questioni comuni di politica estera e commercio internazionale a livello emisferico. Inizialmente, queste conferenze hanno proposto il trattamento e l'attuazione della Free Trade Area of the Americas (ALCA), che è stata esaurita senza successo durante il IV Summit delle Americhe tenutosi nella città di Mar del Plata, in Argentina, tra il 4 e il 5 novembre 2005.

Nel giugno di quest'anno, Los Angeles, una città con un forte legame culturale, demografico e storico con l'America Latina e sede di molte prospere comunità di migranti, ospiterà il 9° Summit delle Americhe, dove i leader dell'America occidentale discuteranno accordi per costruire un ambiente in futuro.

Questa volta il vertice mira a incoraggiare i governi, la società civile e il settore privato regionale a lavorare collettivamente per rafforzare la democrazia, costruire economie prospere e proteggere in modo efficiente ed efficace i diritti umani, la salute, la dignità e la sicurezza delle persone, ha detto Psaki.

Negli anni '60, prima di entrare nel Congresso, Dodd era con i Peace Corps del presidente John F. Kennedy, e Mucarsel-Powell è riconosciuto per aver sostenuto i rifugiati venezuelani che lasciano il loro paese, chiedendo uno stato di sicurezza temporaneo, protezione dell'immigrazione e il permesso di lavorare per loro.

Dal 2003 al 2007, Mucarsel-Powell è stata responsabile dello sviluppo presso la Florida International University (FIU) e dal 2007 al 2011 è stata prima vicepresidente associato e poi decano associato della FIU School of Medicine. Prima di praticare la politica elettorale, si è offerta volontaria per la campagna presidenziale di John Kerry nel 2004 e di Barack Obama nel 2008. Nel 2016 ha gareggiato senza successo contro la repubblicana Anitere Flores per il distretto 23 per un seggio al Senato dello Stato della Florida.

Nelle primarie del Partito Democratico del 2018, il veterano Demetry Grimes ha ottenuto il 64% dei voti. Nelle elezioni congressuali della Florida del 2018 per il Distretto 26, ha superato il repubblicano Carlos Curbelo con 120.000 voti e il 51% delle preferenze. Alle elezioni del 2020 è stata superata dal repubblicano Carlos Giménez che ha sconfitto Mucarsel-Powell con il 52% dei voti.

Il politico ecuadoriano americano ha frequentato la Pomona High School in California. Ha conseguito una laurea in scienze politiche presso il Pitzer College e un master in economia politica internazionale presso la Claremont University.

Nel 1995, quando il politico aveva 24 anni, il padre di Debbie fu ucciso da un uomo armato sulla soglia della sua casa di Guayaquil.

