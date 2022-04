Il turismo internazionale è rimbalzato in Messico: è aumentato del 65,1% su base annua a febbraio

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

Lo scorso febbraio, il Messico ha ricevuto il 65,1% in più di turisti internazionali rispetto allo stesso mese del 2021, ancora segnato dalla pandemia di coronavirus, ha riferito l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi).

Il Messico è passato da 1,59 milioni di turisti stranieri nel febbraio 2021 a 2,62 milioni nel secondo mese di quest'anno.

Tuttavia, se la cifra viene confrontata con 3,76 milioni nel secondo mese del 2020, si registra ancora un calo sostanziale di circa il 30,3 per cento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

Il principale aumento si è verificato nei turisti in arrivo per via aerea, che nel febbraio 2021 rappresentavano solo 698mila persone, mentre nello stesso mese del 2022 si contavano circa 1,78 milioni di viaggiatori, in crescita del 155,5%.

D'altra parte, i turisti frontalieri sono diminuiti del 5,9% su base annua a febbraio a 836.474 viaggiatori.

I dati riflettono l'impatto dell'evoluzione della pandemia COVID-19, una malattia che finora ha lasciato quasi 5,73 milioni di infezioni e più di 323.000 morti in Messico, uno dei paesi più colpiti al mondo.

Nel febbraio 2022, la spesa turistica totale è aumentata del 164,7% su base annua, passando da 799,1 milioni di dollari a 2mila 115,6 milioni di dollari.

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Se confrontiamo il dato dello scorso febbraio con quello dello stesso mese del 2020, la cifra attuale è inferiore di circa 220 milioni di dollari.

La spesa media di ciascun turista è aumentata di anno in anno da $235 nel febbraio 2021 a $457 nel secondo mese del 2022, con un aumento del 94,5%.

Significativamente, la spesa media dei turisti nel febbraio 2022 è addirittura superiore del 58,6% rispetto ai dati del 2020, quando era di $288,2.

Il Messico ha avuto 31,9 milioni di turisti internazionali nel 2021, il 31,3% in più rispetto al 2020.

Il reddito in valuta estera dei visitatori internazionali ammontava a 19 mila 795,6 milioni di dollari.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

Per il 2022, il Ministero del Turismo (Sectur) stima l'arrivo di oltre 40 milioni di turisti internazionali.

Il PIL del turismo del Messico, che fino a prima della crisi sanitaria del coronavirus rappresentava l'8,6% del prodotto interno lordo (PIL) nazionale nel 2019, ha chiuso il 2021 al 7,1% e nel 2022 lo farà all'8,3%, secondo le stime del governo.

Anche così, il Messico è stato il terzo paese più visitato al mondo nel 2020, un fenomeno a breve termine attribuito a misure sanitarie flessibili nelle aree turistiche del paese.

Il Messico si è consolidato nel 2019 come uno dei 10 paesi più visitati al mondo, con oltre 45 milioni di turisti internazionali che hanno lasciato 24.563 milioni di dollari, una crescita annua del 9%.

EFE

