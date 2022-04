Hector Fabio Zamora, il genio del fotoreporter che ha lasciato un'eredità inestimabile per il giornalismo colombiano

Prima di menzionare una piccola parte della sua eredità, è necessario ricordare una storia che Héctor Fabio Zamora ha raccolto sui gatti di Mompox (Bolivar) e che ha accompagnato, ovviamente, da una galleria dove i felini che sorvegliano il cimitero municipale erano i modelli che potevano ben apparire in una borsa di alimenti per animali.

«Il cimitero distrettuale di Mompox fu fondato nel 1831 dopo che José Celestino Mutis raccomandò al viceré Pedro de Mendinueta di costruirne uno fuori città per motivi di salute. Ma al di là della sua importanza storica, è anche il centro di un aneddoto particolare in cui sono protagonisti almeno una dozzina di gatti che vivono in mezzo a tombe secolari.

Degno del realismo magico, la sua storia risale alla morte di Alfredo Serrano Rubio, figlio di un ex sindaco di Mompox e conosciuto come il «gatto». La sua tomba è stata costantemente visitata da un gatto nero», ha detto il fotoreporter di origine armena che, dal 1998, era legato alla casa editrice El Tiempo, consolidandosi lì come riferimento nel suo mestiere, vedendo attraverso le sue lenti ciò che gli altri non potevano vedere: storie visive in luoghi inaspettati.

Foto tomada por Héctor Fabio Zamora en el municipio de Mompox, en cuyo cementerio habitan 'Los gatos de Mompox'. FOTO: Vía Instagram (hectorfabiozamora)

Nei luoghi meno pensati sono dove si verificano le storie migliori, e Zamora ha saputo materializzare questa premessa più che sufficiente, per un motivo è stato l'insegnante di cui decine di studenti dell'Universidad del Rosario hanno approfittato dall'inizio alla fine, imparando ad avere ciò che le facoltà di Sociale La comunicazione chiama 'odore giornalistico', quello che ha mostrato attraverso foto che sono diventate storie, denunce e fatti.

Forse una delle catture più replicate - e ricordate - è stata quella che ha ottenuto durante lo sciopero nazionale del 2019, quando a Bogotà, un agente Esmad lo ha preso a calci in faccia pulita di una giovane donna. In quella scena, quel giorno, Zamora era con la sua macchina fotografica in mano, tirando l'otturatore che ha lasciato una sequenza di quattro immagini che ancora una volta ha dato conto degli abusi della polizia che viene costantemente denunciato durante le manifestazioni nel paese.

Un'altra delle sue storie visive è stata catturata nel 2013 ed è stata quella che lui stesso ha chiamato «Il bacio della speranza» (soprannominato El Tiempo come «Il bacio del Bronx») e che è nato nel centro di Bogotà durante le operazioni di polizia, guidato dal sindaco Gustavo Petro, nel settore noto come «La L». C'è stata la nascita della cartolina che è diventata letteralmente un'opera d'arte, perché all'ingresso della 26th Street c'è un graffito dedicato a quel bacio tra due abitanti di strada.

«(...) Per me è un chiaro riflesso di ciò che sono gli esseri umani: penso che la cosa importante di questo momento sia pensare che in un luogo dove c'era tanta distruzione, così tante perdite umane, dove sono state trovate così tante cose negative, c'era questo», dice mentre mostra l'immagine stampata su foto carta. E credo che dove c'è amore, ci sia fede e speranza», ha detto il giornalista per la stessa casa che ha contribuito a consolidarlo come insegnante.

'El beso del Bronx' se convirtió en una de las capturas más importantes de Héctor Fabio Zamora durante su ejercicio como reportero gráfico de El Tiempo. FOTO: Vía Twitter (@zamorahectorf)

L"insegnante, il collega, l"amico, l"insegnante che è diventato il compagno di dozzine di praticanti che hanno attraversato quel media, è stato ricordato da molti altri giornalisti che hanno appreso, la mattina di questo lunedì, l"11, della morte di uno dei fotoreporter più preziosi del paese in Manizales per cause naturali.

I ritratti del conflitto armato e delle manifestazioni, così come i paesaggi naturali, quotidiani e sociali sono stati affrontati dagli obiettivi a medio e lungo raggio del fotografo, che non saranno ricordati solo per aver vinto il Premio Simon Bolivar nel 2019 e nel 2020, o per essere degno di Alfonso Bonilla Aragón , dall'ufficio del sindaco di Cali nel 2005, ma anche per essere quell'insegnante e collega che, nonostante il riconoscimento nazionale, non ha mancato di trattare studenti e colleghi grafici da pari a pari.

Héctor Fabio Zamora è stato responsabile della cattura di momenti senza precedenti attraverso la fotografia, ei suoi studenti e colleghi che lo hanno come fonte di ispirazione saranno responsabili di mantenere viva quell'eredità in modo che, sulla base della foto di un gatto in piedi su una lapide, una storia che commuove centinaia di si può dire alla gente.

Per tutto questo lunedì, diversi giornalisti, studenti e persino personaggi politici come Gustavo Petro hanno pianto la morte del giornalista, non prima di ricordare parte del suo lavoro che è la musa ispiratrice di molti giornalisti.

FOTO: Vía Twitter (@nataliaescribe)

FOTO: Vía Twitter (@petrogustavo)

