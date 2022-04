Daniel Quintero sarà indagato per presunto coinvolgimento in politica

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Per diverse posizioni politiche attraverso il suo account Twitter, nonché per alcune risposte che indicherebbero un favore all'attuale candidato per il Patto storico, Gustavo Petro, il consigliere per il partito del Centro Democratico, Simon Molina, ha presentato una denuncia al procuratore generale Ufficio contro Daniel Quintero, attuale sindaco di Medellín.

Il consigliere ha consegnato un documento al Pubblico Ministero che consiste in schermate delle reti di Quintero e raccolte delle sue parole a diversi media.

Uno degli allegati chiave alla causa di Molina è una fotografia del sindaco che mostra una delle carte delle ultime elezioni legislative del 13 marzo in cui, a quanto pare, il presidente avrebbe «cantato» il suo voto per le coalizioni di sinistra che sono andate alle urne.

La denuncia del consigliere non è la prima sulla posizione di Quintero; in precedenza, sono sorte denunce che cercavano di attirare l'attenzione dell'ufficio del procuratore generale in merito alle varie manifestazioni del sindaco a favore di diversi movimenti di sinistra.

Chiesto per i motivi che hanno spinto la richiesta al Pubblico Ministero, Molina ha detto a El Nuevo Siglo:

«Mi sembra che stia agendo in modo improprio e partecipi alla politica chiaramente a favore della campagna di Gustavo Petro. Inoltre, ci sono molte lamentele da parte degli appaltatori, dei funzionari che vengono resi disponibili dopo la campagna di Quintero e con risorse pubbliche».

Nel documento depositato presso l'organismo di ricerca, il consigliere Molina ha approfondito i motivi per cui chiede che venga indagato il primo presidente di Medellín:

«C'è un regime di disabilità che il sindaco non rispetta, e non solo, lo deride agli occhi degli organi di vigilanza senza alcun pronunciamento da parte degli organi competenti. Chiedo di indagare sul sindaco Quintero Calle per il suo intervento in politica, violando tutta la legislazione che regola il comportamento dei dipendenti pubblici e dei sindaci in particolare», si legge in uno dei file del documento in possesso dell'Ufficio della Procura.

Un altro dei trilli utilizzati dal consigliere per denunciare Quintero Calle, è stato redatto nel giugno 2021, al culmine della campagna di richiamo contro il suo mandato. Per Molina, la pubblicazione del sindaco è, infatti, una disobbedienza alla regola di non intervenire in politica da parte di funzionari pubblici:

Il sindaco di Medellín, Daniel Quintero, a cui è stato recentemente chiesto su La FM di RCN Radio della sua affiliazione politica, rispondendo «Come ha detto una volta Juan Gabriel, ciò che è ovvio non viene chiesto», ha menzionato il rapporto di alcuni funzionari con il settore politico, perché settimane fa due dei suoi segretari si è dimesso dalla sua posizione per unirsi alla campagna di Gustavo Petro in Antioquia e anche con le tendenze politiche di sua moglie.

«Alcuni media hanno dimostrato che Diana e Verónica stanno facendo tour di Antioquia e cercano di dire che questa è alla fine partecipazione politica e no, le first lady o i manager sociali non sono dipendenti pubblici, e se Diana fosse data a votare per Uribe o per chi vuole, non potrebbe dire di no», ha detto il sindaco di Medellin.

Al momento, il presidente non ha commentato la denuncia del consigliere Samuel Molina davanti all'ufficio del procuratore generale della nazione.





