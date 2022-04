«Curb Your Enthusiasm»: Larry David ha confermato una nuova stagione

L'undicesima stagione di «Curb Your Enthusiasm» non sarebbe l'ultima in quanto il suo creatore, Larry David, ha affermato che ne avranno un'altra. (HBO MAX)

Curb Your Enthusiasm, la serie HBO che ha iniziato il suo viaggio nel 2000, presenterà una nuova stagione. Questa conferma è stata data dallo stesso Larry David (sceneggiatore per 7 anni della commedia Seinfeld), attore, sceneggiatore e creatore della serie, durante un evento Emmy organizzato dalla DGA (Directors Guild of America), la United States Directors Union, ospitata da HBO Max .

Durante questo evento, è stato proiettato l'episodio della stagione 11 intitolato The Watermelon, mentre una tavola rotonda era in diretta. Questo gruppo era guidato dal giornalista Rich Eisen, e comprendeva anche Larry David, il produttore esecutivo Jeff Schaffer e gli attori della serie Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines e Richard Lewis.

Eisen ha usato il suo account Twitter per annunciare la notizia:

«Quindi, sono stato onorato di ospitare un panel @TheEmmys per Curb Your Enthusiasm stasera, qui a Los Angeles, con la maggior parte del cast, e ho posto a Larry David l'ultima domanda: 'Ci sarà un'altra stagione di Curb? Ha detto di sì.»

Sebbene le informazioni si siano concluse con quella dichiarazione, i fan di questa commedia di lusso hanno presto fatto eco al tweet ed è esploso di emozioni e commenti sui social network. Ma attenzione: la serie funziona solo se David decide di lasciarsi ispirare e scrivere altri episodi. Ricordiamo che la storia ha avuto una grande pausa di sei anni tra le stagioni 8 e 9, che coprono il periodo tra il 2011 e il 2017. L'ultima puntata (l'undicesima) è andata in onda su HBO a dicembre e ha raccontato come Larry scopre che c'è un ladro morto annegato nella sua piscina. Non avendo la barriera di protezione richiesta dall'ordinanza locale, Larry viene ricattato dai parenti del morto e poi decide di assumere la nipote del ladro, Maria Sofía.

La serie potrebbe essere definita come una sorta di autobiografia del suo creatore, David, segnata dalla sua visione negativa del mondo e dalla sua nevrosi. Curb Your Enthusiasm è stato candidato per più di venti Emmy e cinque Golden Globes.

L'ultima stagione ha visto grandi guest star come siamo abituati alla fiction. Tra questi, i fan hanno potuto godere del lavoro di Tracey Ullman, Woody Harrelson, Julie Bowen, Jon Hamm, Bill Hader, Lucy Liu, Seth Rogen, Elon Gold, Josh Gad e Albert Brooks.

In vista della premiere dell'undicesima stagione, l'attore J.B. Smoove ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla rivista Variety che: «Larry può guardare più stagioni, più episodi, più storie, a seconda di ciò che è a sua disposizione. Più il mondo cambia, più giocattoli deve giocare. È eccitato in questo momento, la sua energia è grande». Per ora, potremo goderci le undici stagioni complete sulla piattaforma di streaming di HBO Max, mentre attendiamo i dettagli sulla prima della dodicesima puntata.

