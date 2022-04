Una donna che ha rapito e ucciso minori a Tultitlán è stata condannata a 101 anni di carcere

Fotografía que muestra una camioneta blindada(i), resguardada desde donde un comando armado y policías se enfrentaron, en la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato (México). EFE/ Str

Un giudice dello Stato del Messico ha condannato una donna a 101 anni di carcere per l'omicidio di un bambino di età inferiore ai nove anni, nonché per il rapimento di un'altra bambina di due anni; eventi accaduti nel comune di Tultitlán nel 2009.

L'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato del Messico (FGJEM) ha annunciato la condanna della donna identificata come Nancy Nava Torres, condannata il 24 febbraio:

«Nancy Nava Torres è stata condannata a 101 anni e nove mesi di carcere dopo che l'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato del Messico (FGJEM) ha accreditato il suo coinvolgimento nei crimini di omicidio e privazione illegale della libertà lesi da due minori, in questo comune (Tultitlán) nel 2009", ha detto l'agenzia.

Come riportato dalla FGE, la donna è entrata in una casa situata in via Valle de Bravo nel quartiere Solidaridad Tercera Sección, a Tultitlán, dove «è stata sorpresa da una bambina di 9 anni, che si è opposta a lei prendendo la sorella, tuttavia, Nava Torres ha preso un martello con cui ha picchiato la bambina di 9 anni anni, causandogli così la morte».

Dopo aver assassinato la minorenne, la donna ha rapito una bambina di 2 anni, che ha trasportato nello stato di Querétaro; fatti che sono stati riportati dai parenti di entrambe le vittime, che erano sorelle.

Dopo aver ricevuto la denuncia, la Procura dello Stato ha integrato la cartella investigativa per i reati di omicidio qualificato, privazione illegale della libertà e corruzione. Hanno quindi emesso un mandato di arresto contro la donna, che è stata catturata e successivamente ricoverata in un centro penitenziario e di reintegrazione sociale a Nezahualcoyotl.

La donna è rimasta in custodia cautelare per circa 13 anni senza ricevere una condanna, da quando è stata catturata nel 2009 e ha ricevuto una condanna fino all'inizio del 2022 che la Rappresentanza Sociale è riuscita a verificare la sua partecipazione agli atti violenti commessi nello Stato del Messico.

Questa domenica, 10 aprile, è stato annunciato anche l'arresto del presunto femminicidio di Victoria Guadalupe, una bambina di 6 anni assassinata nella sua colonia due giorni prima della scoperta del suo corpo da parte delle autorità dello stato di Querétaro.

L'ufficio del procuratore generale dello Stato di Querétaro ha riferito che l'uomo di 26 anni, la cui identità era riservata, è stato ammesso al Cereso di San José el Alto, dove rimarrà in custodia cautelare, poiché al giudice supervisore verrà chiesto di collegarlo al processo per i crimini accusati di lui.

Allo stesso modo, l'agenzia ha annunciato che il corpo del minore è stato trovato avvolto nella plastica in un lotto libero vicino al Paseos del Marqués Fraccionamiento, dove viveva con la famiglia.

Un giorno prima dell'annuncio dell'arresto del presunto criminale, le autorità statali hanno condotto una ricerca in 12 dei 198 dipartimenti che compongono il condominio Moros, poiché sono state ottenute informazioni di intelligence che indicavano la presenza della persona responsabile del crimine nell'area.

Victoria Guadalupe è stata denunciata scomparsa mercoledì 6 aprile intorno alle 17:15 ore dopo essere andata in cartoleria e non è più tornata, così i residenti della zona hanno lanciato brigate di ricerca, che hanno portato a un'indagine da parte della procura locale.

