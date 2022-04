Mario Sáenz ha reagito alla condanna a 45 anni di Victoria Salas per femminicidio: «Lo Stato produce i colpevoli»

Mario Sáenz, uno skateboarder, è stato condannato a più di quattro decenni di carcere per averlo riconosciuto colpevole del femminicidio di Victoria Salas, che è stata trovata nella sua camera d'albergo nel 2017.

Attraverso l'Ufficio del Procuratore Generale di Giustizia di Città del Messico (FGJCDMX), è stato annunciato che le prove presentate dalla Procura della Repubblica, nell'arco di oltre 40 giorni procedurali, hanno permesso a un tribunale di emettere un giudizio contro Saenz.

In totale, hanno dato un massimo di 45 anni di carcere per l'uomo penalmente responsabile del reato di femminicidio aggravato, avvenuto nel settembre 2017, nell'ufficio del sindaco di Tlalpan.

Mario Sáenz se dijo inocente del delito que se acusa y criticó a las autoridades (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

L'accusa contro l'individuo è stata rafforzata dall'agente della Procura della Repubblica, annesso all'ufficio del procuratore aggiunto, pertanto, l'ex atleta rimarrà nella prigione preventiva maschile del sud e dovrà pagare per la riparazione del danno.

I media locali hanno riferito dopo l'ultima delle udienze che questa somma da liquidare è di 485.000 pesos a favore delle vittime indirette del femminicidio di Victoria Salas.

Nella cartella delle indagini è stato stabilito che l'ormai condannato ha aggredito la vittima con un'arma affilata; in seguito, ha lasciato il corpo nel bagno della stanza dove si trovavano entrambi.

Mario Sáenz fue identificado por los trabajadores del hotel como el acompañante de Victoria Salas en el lugar de los hechos, pero él aseguró que se le poncharon las llantas el día de los hechos por lo que no pudo estar ahí (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

Attraverso i social network ufficiali di Mario Sáenz, in particolare su Instagram, la famiglia e il difensore dello skate hanno affermato di aver «ricevuto una condanna errata per un crimine che non ha commesso».

Inoltre, hanno accusato lo Stato e le autorità corrispondenti di «difendere i femminicidi» e «fare colpevoli», tra cui spicca l'ex atleta, «mentre il vero femminicidio rimane libero. «Questa sentenza non è giustizia», hanno sottolineato.

«Oggi è Mario Saenz che sta pagando per un crimine che non ha commesso, ma domani potresti essere tu che potresti essere individuato senza prove di un crimine che non hai commesso, condannato con false accuse in un Paese che protegge i femminicidi e crede falsi colpevoli», avevano scritto giorni prima sui loro social reti.

El ex deportista fue sentenciado por el asesinato de su novia en un hotel de Tlalpan, aunque a través de las redes sociales se dijo inocente (Foto: FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) Graciela López | Graciela López

Tra le prove che avrebbero dato alle autorità ci sono test del DNA, test di geolocalizzazione, nonché video in aree chiave prima e dopo l'omicidio, nonché testimoni che sottolineano il contrario della sentenza.

«Questa sentenza non è giustizia. Continueremo a lottare per la tua libertà, Mario», hanno scritto, lasciando aperta la possibilità di cercare un modo urgente per invertirla, come un appello tempestivo alla sentenza.

Victoria Salas è stata trovata nella sua camera d'albergo a Tlalpan conosciuta come Novo Coapa, sotto la doccia e la gola tagliata. Il primo sospettato è stato Mario Sáenz, il suo fidanzato e famoso skate CDMX.

Victoria ha iniziato i festeggiamenti per il suo compleanno con Mario, secondo quanto ha detto la madre ai media. Insieme sono andati a Cocoyoc nello stato di Morelos, e sono tornati al CDMX, come ha detto a sua madre nei messaggi di testo.

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia | Andrea Murcia

Mario è stato il primo sospettato, ed è stato persino arrestato alla veglia di Victoria Salas, ma è stato rilasciato. Presumibilmente, secondo le prove che ha fornito, il giorno del femminicidio era con un amico, si è fatto abbattere quattro pneumatici ed è persino andato a sporgere denuncia.

Mario è stato latitante per circa un anno e mezzo da allora, fino a quando il 30 marzo 2019 si è arreso volontariamente alle autorità della capitale, che hanno completato il mandato di arresto e lo hanno trasferito nella prigione nord.

