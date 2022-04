La revoca della consultazione del mandato, il trionfo del popolo del Messico

Il presidente Andrés Manuel López Obrador è stato graffiato. Più del 90% delle persone che hanno partecipato alla consultazione sulla revoca del mandato ha mostrato il proprio sostegno questa domenica 10 aprile.

Sebbene l'Istituto elettorale nazionale (INE) abbia installato solo un terzo dei sondaggi rispetto al 2018, Andres Manuel López Obrador ha vinto più di 15 milioni di voti, ovvero la metà di quel tempo.

E questi più di 15 milioni di voti sarebbero stati voluti da Ricardo Anaya nelle ultime elezioni presidenziali, quando ne ha pareggiati quasi 12 milioni; o José Antonio Meade, che ne ha vinti 9 milioni.

(Foto: Morena)

Nel giugno 2021, ancora una volta, non erano neanche lontanamente vicini a questa cifra. Il National Action Party (PAN) ha ricevuto 8,9 milioni di voti e il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) 8,7 milioni.

Se qualcuno ha detto che questo sarebbe stato un test per misurare la forza del nostro presidente e del movimento, possiamo dire loro che sono entrambi più forti che mai. È stato dimostrato che Andrés Manuel López Obrador non è solo.

Questo governo cerca di affermare la democrazia, oltre ad ampliarla e approfondirla in modo che sia rappresentativa, partecipativa e popolare.

La Quarta Trasformazione cerca di dare tutto il potere al popolo e con la Revoca del Mandato, se in futuro un presidente tradisce il mandato popolare, torna a casa. Questa è l'importanza di questo esercizio senza precedenti. La democrazia partecipativa è già una realtà nel nostro paese e, d'ora in poi, tutti i presidenti dovranno governare obbedendo al popolo.

(Foto: Morena)

Stiamo ancora facendo la storia. Il popolo del Messico continua in un'insurrezione pacifica e democratica, nella mobilitazione e nell'organizzazione permanenti, instancabilmente fino a quando non consolidano la trasformazione.

La democrazia non appartiene a nessun consigliere elettorale. La democrazia appartiene al popolo. Pertanto, il passo successivo è una riforma elettorale e l'abrogazione dei capi dell'Istituto elettorale, che vogliono negarci il diritto a una democrazia popolare.

Questo 10 aprile è stata una pietra miliare per la nostra democrazia e per la storia del Messico. E questo è stato possibile grazie al sostegno e all'affetto della gente nei confronti del nostro Presidente Andrés Manuel López Obrador, come è stato dimostrato, ancora una volta, alle urne.

Congratulazioni al popolo del Messico per questo storico trionfo!





* Mario Delgado è il presidente nazionale del partito Movimiento Regeneración Nacional









