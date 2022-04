La dittatura cubana ha arrestato ancora una volta Berta Soler, leader delle Ladies in White

I dissidenti cubani Berta Soler, leader del movimento di opposizione Ladies in White, e suo marito, il collega dissidente Angel Moya, sono stati rilasciati lunedì presto dopo essere stati arrestati per la dodicesima domenica consecutiva all'Avana da agenti della dittatura di Castro.

Moya ha riferito sul suo account Facebook che lui e Soler sono stati arrestati alle 10.45 di domenica mattina «da forze repressive combinate della Sicurezza dello Stato e della Polizia Nazionale mentre lasciavano la sede nazionale di Las Damas de Blanco», situato nel quartiere dell'Avana di Lawton.

Moya ha spiegato che entrambi sono stati portati in unità di polizia nei comuni di Guanabacoa e Cotorro, dove hanno imposto ciascuno una multa di 150 pesos cubani (equivalenti a 6,25 dollari al cambio ufficiale) e rilasciati poco dopo le due del mattino di lunedì.

I membri delle Ladies in White sono stati arrestati ogni fine settimana da quando hanno annunciato a gennaio che, come prima della pandemia, sarebbero scesi di nuovo in piazza, questa volta dagli arrestati durante le proteste dell'11 luglio dello scorso anno.

Il movimento Ladies in White è stato formato da un gruppo di donne parenti di 75 dissidenti e giornalisti indipendenti arrestati e condannati nel marzo 2003 a pene detentive elevate a seguito di un'ondata di repressione da parte del regime cubano, nota come la «Primavera Nera».

Le mogli, le madri e gli altri parenti di quei prigionieri iniziarono una serie di marce domenicali chiedendo la loro liberazione e divennero un simbolo di dissenso. Nel 2005, The Ladies in White ha ricevuto il Premio Sacharov per la libertà di coscienza dal Parlamento europeo.

L'Unione Europea (UE) e le organizzazioni non governative come Human Rights Watch (HRW) e Amnesty International (AI) hanno criticato quell'ondata di arresti, definendoli politici.

Le autorità cubane, da parte loro, hanno affermato di essere controrivoluzionari che stavano cercando di violare la sovranità nazionale per ordine degli Stati Uniti.

La scorsa settimana l'organizzazione Prisoners Defenders (PD) ha riferito che attualmente ci sono 1.027 prigionieri politici a Cuba, la maggior parte dei quali (894) a seguito delle manifestazioni dell'opposizione nel luglio dello scorso anno.

Questa organizzazione, che pubblica ogni mese l'elenco dei prigionieri politici nell'isola caraibica, riferisce che 38 di questi detenuti e detenuti sono minorenni, il più giovane di 13 anni, e il 42% di loro è stato accusato di sedizione.

Rispetto all'anno precedente, notano che l'aprile dello scorso anno è iniziato con 140 prigionieri politici, una cifra che è aumentata in modo significativo dopo le proteste dell'11 luglio, in cui migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la dittatura di Miguel Díaz-Canel al grido di «libertà».

Prisoners Defenders (PD) sostiene che più di 5.000 persone sono state arrestate in quelle proteste del 2021 e più di 1.500 sono state perseguite penalmente.

In totale, l'organizzazione denuncia 1.204 prigionieri politici dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022.

Prisoners Defenders, che denuncia costantemente la situazione politica a Cuba, ha accusato il regime cubano alle Nazioni Unite la scorsa settimana di «tortura» di «prigionieri politici» sull'isola, in un rapporto presentato al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e relatore speciale sulla tortura.

(Con informazioni fornite da EFE)

