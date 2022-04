Video: il preoccupante infortunio di Flabian Londoño potrebbe lasciarlo più di un mese senza giocare con il River Plate

L'attaccante colombiano è caduto molto male su una palla divisa e avrebbe potuto rompersi la clavicola/ (Twitter: @TNTSportsAR)

La promessa colombiana nel calcio argentino e nel River Plate, Flabián Londoño, ha sgomento lo staff tecnico del River Plate, che è rimasto senza un altro attaccante nel loro elenco di giocatori professionisti a disposizione dell'allenatore Marcelo Gallardo.

Sfortunatamente, il giovane atleta di Antioquia ha subito una drammatica caduta in una palla divisa quando il 41° minuto dello scontro del torneo di riserva della lega di calcio professionistica argentina tra River Plate e Argentinos Juniors è passato la mattina di questo sabato 9 aprile.

Londoño stava praticamente vivendo un sogno con River Plate. All'interno della squadra milionaria, il 21enne era stato selezionato e registrato la scorsa settimana per partecipare al debutto della Copa Conmebol Libertadores 2022 del club rojiblanco contro Alianza Lima in Perù.

Tuttavia, data la proprietà indiscussa di giocatori come Julián Álvarez, Esequiel Barco, Matías Suárez o Braian Romero, il coltivatore di caffè ha dovuto aspettare ancora un po 'per prendere un posto nella prima squadra.

Lo stratega di River, Marcelo Gallardo, conosce le condizioni che ha e che con il suo metro e 80 centimetri di altezza può offrire alla squadra argentina in attacco aereo. L'ultima firma del contratto di Londoño è stata il 10 maggio 2021 e il suo rapporto di lavoro con River è concordato fino al 31 dicembre 2024, quindi la squadra vede il colombiano come un giocatore con un potenziale a lungo termine nel progetto competitivo della nuova generazione di giocatori che emergono dall'accademia milionaria.

La cosa più preoccupante al momento è l'infortunio del nativo di Ebejico, Antioquia, che ha avuto la sfortuna di schiantare la sua umanità sul corpo di un altro giocatore che era stato in ombra, che ha provocato una caduta e una collisione con il terreno che ha colpito la testa e la spalla destra.

Potrebbe interessarti: lo scioccante infortunio di Robert Rojas dopo un calcio brutale di Aldair Rodriguez che ha offuscato la vittoria di River Plate prima di Alianza Lima

Il colpo fu così scioccante, che l'ariete colombiano riuscì a malapena a muoversi e contorcersi per il dolore al braccio destro, rimanendo qualche minuto sull'erba mentre il personale medico lo controllava per vedere come sollevarlo senza compromettere la caduta e l'infortunio.

Con le lacrime sul viso dopo la scioccante caduta, Flabian è stato rimosso dal campo dopo il protocollo di assistenza medica, anche con una benda sulla testa, per evitare di compromettere i colpi a questa zona del suo corpo.

Dopo che i medici gli hanno parlato, il giocatore si è alzato ed è stata annunciata la variante offensiva per la squadra di Buenos Aires. Con il braccio praticamente immobile, l'immagine è abbastanza scoraggiante, poiché tutto sembra indicare che Londoño Bedoya abbia subito una clavicola rotta, nonostante non ci sia ancora un rapporto medico ufficiale pubblicato dal team.

È così che il giornalista sportivo colombiano Pipe Sierra ha dato la notizia dal suo account Twitter:

CONTINUA A LEGGERE: