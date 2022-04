Un altro soldato muore in un attacco Eln a Etarra (Norte de Santander)

Dopo che tre soldati sono stati uccisi venerdì notte in un'imboscata dei dissidenti estinti delle FARC a Ituango (Antioquia), un altro soldato è stato ucciso nell'est del paese mentre accompagnava le operazioni contro l'Eln nelle zone rurali di El Tarra (Norte de Santander).

Secondo quanto riportato dall'account Twitter dell'esercito nazionale colombiano, il giovane soldato deceduto è stato identificato come Ivan Andrés Gamarra.

«Respingiamo l'omicidio del soldato professionista Iván Andrés Gamarra Martelo a El Tarra, Norte de Santander, a seguito di un'azione terroristica dell'Eln. Accompagniamo e inviamo un messaggio di condoglianze alla famiglia e agli amici. Eroe per sempre», trinaron.

Attraverso lo stesso social network, anche il comandante di quella forza militare, il generale Eduardo Zapateiro, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del soldato.

«Preghiamo l'Onnipotente per l'eterno riposo del nostro eroe per sempre soldato professionista Ivan Andrés Gamarra, ucciso dall'Eln mentre svolgeva operazioni militari nel Norte de Santander per proteggere le comunità. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici», ha pubblicato l'alto funzionario.

Ciò è avvenuto meno di 24 ore dopo l'attacco perpetrato dai dissidenti della guerriglia estinta delle FARC a Ituango (Antioquia), dove oltre ai tre soldati uccisi, altri 10 sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni di salute. Queste uniformi sono state portate all'ospedale Pablo Tobón Uribe e all'ospedale militare. A quanto pare cercavano alias «Ramiro» capo del 18esimo fronte di questo gruppo armato.

Nel comunicato emesso dal comando della Settima Divisione dell'Esercito Nazionale, hanno riferito: «Nella notte di questo venerdì, 8 aprile, un veicolo militare che si mobilitava sul villaggio di El Singo, area rurale del comune di Ituango, a nord di Antioquia, è stato attaccato con esplosivi installati sul strada, a quanto pare dai terroristi del gruppo armato organizzato residuo Structure 18».

Hanno assicurato che il comando presenterà denunce all'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione per «l'uso di mezzi illeciti e metodi di guerra», assicurano che ciò viola il diritto umanitario internazionale.

Non è escluso che altri gruppi armati siano gli autori dell'attacco, motivo per cui il comandante della settima divisione, Juvenal Díaz Mateus, si sta attualmente trasferendo nella zona, accompagnato da altre autorità militari e di polizia; dove terranno un consiglio di sicurezza con il sindaco di Ituango, Mauricio Mira, per valutare e adottare le misure necessarie.

L'esercito ha dichiarato di rammaricarsi ed esprime le sue condoglianze alle famiglie dei soldati defunti, ma assicurano che continueranno a svolgere operazioni militari nella zona per garantire la sicurezza e la tranquillità nella regione.

Nella zona sono in aumento i combattimenti armati, poche settimane fa era stata segnalata anche la morte di altri 3 soldati, a seguito di scontri con il Gulf Clan e anche con i dissidenti delle FARC. In queste operazioni, alias Guineo, designato come il leader del 18° fronte dei dissidenti, è stato rimosso e un altro dei leader è stato catturato. Durante questa operazione, l'esercito è riuscito a salvare un minore che è stato rapito.

I residenti della zona dicono di aver paura di rivivere i momenti di tensione dello scorso anno, quando diversi contadini hanno dovuto fuggire a causa dei continui combattimenti. Inoltre, riferiscono di essere costantemente minacciati dai vari gruppi criminali che operano nel settore, che guarda caso, è molto vicino a dove si trova il megaprogetto Hidroituango.





CONTINUA A LEGGERE:

«Circa 800.000 veicoli lasceranno Bogotà a Pasqua»: Ufficio del sindaco di Bogotá