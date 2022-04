Al carcere alias Frankly, presunto reclutatore minorenne di dissidenti delle FARC

04/09/2020 Colombia.- Capturado 'Álvaro Boyaco', un líder de las disidencias de las FARC acusado de la muerte de líderes sociales. El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico "no puede ser un patrón para explicar" los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

La mattina di sabato 9 aprile, l'ufficio del procuratore generale è riuscito a ottenere un giudice di garanzia per imporre una misura di assicurazione in un centro penitenziario, contro Frankly Gómez Jara, alias Frankly, che sarebbe il reclutatore di minori della sottostruttura Jorge Briceño Suárez dei dissidenti delle FARC.

L'organo investigativo ha assicurato che il materiale probatorio presentato al tribunale potrebbe dimostrare che quest'uomo, presumibilmente, ha promesso di studiare e lavorare bambini e adolescenti per coinvolgerli in attività criminali. Ci sarebbero anche prove del suo coinvolgimento in attacchi e uccisioni contro membri delle forze di sicurezza.

L'indagine dimostrerebbe che le vittime di questo personaggio si sono concentrate sui comuni del dipartimento di Meta. Tra le attività criminali che i minori dovrebbero svolgere ci sarebbero la raccolta di estorsioni, la vendita e il traffico di stupefacenti, nonché il trasporto di armi ed esplosivi.

Quest'uomo avrebbe contattato bambini e adolescenti nel Meta e, attraverso l'inganno, li ha convinti ad entrare nella struttura criminale per svolgere attività illegali come la raccolta di estorsioni, la vendita di stupefacenti, il trasporto di armi, tra gli altri.

Quando è riuscito a convincere i minori ad accettare di andare nei campi di guerriglia, in seguito, alias Frankly li ha sottoposti a minacce e aggressioni in modo che non scappassero. D'altra parte, la Procura avrebbe le prove che l'imputato oggi ha ucciso due giovani che si trovavano in uno stabilimento commerciale in Brasile, a La Uribe (Meta), il 22 luglio 2018.

Nel suo Bollettino 43457, l'entità ha riferito che il disertore dell'accordo di pace era uno dei responsabili di un attacco terroristico su un veicolo in cui si stavano mobilitando dieci membri delle forze di sicurezza. Questo evento sarebbe stato presentato a La Uribe il 1 dicembre 2018. Dopo l'esplosione della carica, due uomini in uniforme sono rimasti gravemente feriti.

Per questi eventi, un pubblico ministero della Direzione specializzata contro le organizzazioni criminali ha accusato Frankly Gómez Jara dei crimini di: omicidio aggravato, reclutamento illegale, concerto per commettere un crimine aggravato e terrorismo. L'imputato è stato catturato in un lavoro articolato della Procura della Repubblica, dell'Esercito Nazionale, dell'Aeronautica Colombiana e della Polizia Nazionale.

Da parte sua, l'Ufficio del Mediatore ha evidenziato nella sua prima relazione del 2022 presentata l'11 febbraio, che da marzo 2020 ad oggi, ci sono segnalazioni di 114 casi di reclutamento forzato, uso e uso di bambini e adolescenti per scopi di guerra.

Per la Procura, i dissidenti delle FARC sono il gruppo criminale con il maggior numero di casi denunciati. Il 68,3% degli eventi sarebbe legato alle loro strutture. Mentre l'ELN registra il 6,5% dei casi, mentre il 4,7 per cento è attribuito a gruppi di autodifesa e l'8,4 per cento ad altri gruppi armati illegali.

I dipartimenti con il maggior numero di casi segnalati sono Caqueta (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) e Tolima (8). Inoltre, il 24 per cento delle vittime appartiene a popolazioni etniche; il 4 per cento alla popolazione di origine africana e il 20 per cento alle popolazioni indigene. E di tutti i casi, l'83% si è verificato nelle aree rurali.

Finora nel 2022 sono stati emessi due allarmi precoci relativi a questo rischio, a Putumayo e nella Valle del Cauca. «Comprendiamo che sono le vite di ragazze e ragazzi a essere private della possibilità di realizzare i loro sogni. Lo Stato, la famiglia e la società devono impegnarsi per impedire loro di continuare a essere vittime di violenza e in particolare di reclutamento, che è uno dei comportamenti più aberranti commessi contro i bambini nel nostro paese «, ha affermato il Mediatore, Carlos Camargo, nella presentazione di quel rapporto.

