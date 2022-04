Serie di hacker che nessuno può mancare

Non è mai troppo tardi per iniziare a guardare una serie a tema IT, hacker e cyberpunk, con la quale oltre a divertirti, sarai in grado di comprendere concetti di tecnologia. Pertanto, di seguito sono riportate alcune opzioni, oltre al famoso Mr. Robot, che può essere visto in qualsiasi momento.

È probabile che molti la conoscano, in caso contrario, va notato che oltre al film interpretato da Scarlett Johansson, videogiochi, manga e altri film d'animazione, c'è una serie anime. Ha un tema futuristico in cui un cyborg governativo deve catturare un hacker che sta prendendo il controllo delle menti umane computerizzate mentre risolve i propri «fantasmi».

Questo film, uscito nel 1999, racconta le conquiste dei visionari Steve Jobs (Apple) e Bill Gates (Microsoft), che hanno contribuito a rivoluzionare la tecnologia e si sono fatti strada per diventare potenti nel campo dell'informatica. È basato sul libro Fire in the Valley e, sebbene non sia uno dei titoli più popolari, ritrae bene il percorso dei due uomini più influenti nella tecnologia.

(Foto: Twitter)

Con soli 15 capitoli, questa serie anime pubblicata nel 2004, racconta le avventure di Akira Shirase, chiamato anche Battle Programmer Shirase, un programmatore che ha la capacità di hackerare qualsiasi piattaforma o persona e viene quindi assunto più volte per compiti speciali. Essendo molto breve, può essere goduto in un pomeriggio di maratona.

Per chi cerca qualcosa di più serio, questa serie australiana mostra il meglio delle indagini della polizia. Sebbene non mostri un hacker in ogni capitolo, come la serie Mr.Robot, uno dei suoi personaggi principali è.

Jesse Banks, che in passato ha avuto problemi con la polizia, aiuta il fratello giornalista a risolvere il caso di una giovane donna che è stata crudelmente assassinata. Politica, giustizia e hacker sono collegati in questa serie.

(Foto: Twitter)

Questa serie comica britannica è stata lanciata nel 2006, un momento di punta per la tecnologia, poiché i social network stavano guadagnando a malapena forza e gli smartphone non avevano la capacità che conosciamo attualmente.

Le sue battute saranno di piacere a chi lavora nella zona e a chi non è molto familiare, e sarà anche un piacevole ricordo di tutto ciò che è successo in quel momento e di ciò che avevano ragione quando si riferivano al futuro. In breve, sono geek senza andare all'estremo del ridicolo come in altre serie.

Questo titolo ha un aspetto più serio. Sebbene non abbia un hacker come personaggio principale, può essere una grande delizia per molti, specialmente per quelli nostalgici, poiché la serie è ambientata negli anni '80, quando i computer erano un lusso ed erano molto grandi. Il punto di interesse è vedere come un ingegnere e un imprenditore provano a lanciare un computer che compete tra i leader di mercato.

Un'altra delle serie di hacker da non perdere è Mr. Robot, con Rami Malek. Per la sua fama non ha bisogno di presentazioni, poiché le sue quattro stagioni hanno avuto successo e sono state scioccanti. Il suo ultimo episodio è stato trasmesso a dicembre 2019 e ha vinto il Golden Globe per la migliore serie drammatica. È senza dubbio un punto di riferimento che non ha bisogno di presentazioni.

CONTINUA A LEGGERE: